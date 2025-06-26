FC東京は26日、GK野澤大志ブランドン(22)がアントワープ(ベルギー)に完全移籍をすることを発表した。野澤はFC東京U-18を経て、2020年にトップチーム昇格を果たした。21年夏にいわてグルージャ盛岡に期限付き移籍をし、23年に復帰した。世代別代表の常連で、昨年夏のパリ五輪メンバーにも選出された。24年1月にはアジアカップメンバーとしてA代表にも選出されている。昨シーズンからチームの守護神として活躍し、今シーズンは