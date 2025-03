AI企業「xAI」が全株式取引により「X」(旧Twitter)を買収したと、xAI創業者でXオーナーのイーロン・マスク氏が発表しました。xAI、Xともに株式を公開していない非公開会社のため、財務状況は公開されていません。@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt). Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the