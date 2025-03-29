AI´ë¶È¡ÖxAI¡×¤¬Á´³ô¼°¼è°ú¤Ë¤è¤ê¡ÖX¡×(µìTwitter)¤òÇã¼ý¤·¤¿¤È¡¢xAIÁÏ¶È¼Ô¤ÇX¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£xAI¡¢X¤È¤â¤Ë³ô¼°¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èó¸ø³«²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¡¢ºâÌ³¾õ¶·¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt). Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the