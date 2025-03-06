お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（47歳）が、3月6日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。過去に祖母が“お悔やみ泥棒”の被害に遭ったことを明かし、「ものすごい人を傷つける卑劣な行為」と憤った。番組はこの日、先日亡くなったみのもんたさんの自宅に、男2人組が窃盗目的で侵入した“お悔やみ泥棒”を特集。被害が増えていることや、その手口、対策方法などを紹介した。そうした“お悔やみ泥棒