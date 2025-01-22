ドイツ1部のボルシアGMでプレーする日本代表DF板倉滉。今月27日の誕生日で28歳になる彼は、1500万ユーロ（24.3億円）の市場価値を持つ。そうしたなか、ボルシアは、板倉が体調不良のために、火曜の練習を休んだと報告した。『Bild』は「板倉は感染症にかかってしまった。午前中に練習場ではなく、医者のもとに向かうと、血液検査後にすぐに帰宅させられた」と伝えていた（おそらく風邪かなにかのはず）。また、「この日本代表を失