2025年1月19日(日)をもってアメリカでのサービス提供とアプリ配布が停止されたTikTokが、サービスの復旧を進めていることを明らかにしました。TikTokの声明によれば、次期大統領に就任するドナルド・トランプ氏の働きかけによって復活することができるとのことです。STATEMENT FROM TIKTOK:In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the