¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬1·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø¤Î°Ü½»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ÆÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö»ä¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¤Ï²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë4·î¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤«¤Ä¤Æ¸½Ìò»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ø¤Ó¡¢´Ä¶­¤òÊÑ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å