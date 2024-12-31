2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄÁ¥×¥ì¡¼¤äÄÁ»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÇ¯ËöÆÃÊÌ´ë²è¡£Âè3²ó¤Ï¡Ö¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¡×ÊÔ¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢¡Ö²¿¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¥Ü¥ä¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿·è¾¡µ¾Èô¤¬Ìµ¾ð¤Î±«¤ËÎ®¤ì¤ëÉÔ±¿¤Ëµã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢µð¿Í¡¦¾®ÎÓÀ¿»Ê¤À¡£4·î21Æü¤Î¹­ÅçÀï¡¢3²ó¤ò½ü¤¤¤ÆËè²óÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢5²ó¤Þ¤ÇÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¤ËÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤Ï¡¢0-0¤Î6²ó¡¢´Ý²Â¹À¤Î±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡¢º´¡¹ÌÚ½Ó