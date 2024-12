12月25日、木村拓哉のライブ『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』の千秋楽公演が、福岡で開催された。クリスマスライブで見せた木村の“異変”が、話題を呼んでいる。木村は、8月14日にリリースした3枚めのソロアルバム『SEE YOU THERE』を引っさげ、ツアーを開催した。「9月から12月にかけて、大阪、横浜、名古屋、宮城、福岡の5カ所を回りました。9月15日にチケットを一般販売したところ、10月になってもチケット