X（旧Twitter）で話題になっているのは、欲しくて仕方がなかったおもちゃを手に入れた大型犬さんのお姿。あまりにも微笑ましいそのエピソードと光景は記事執筆時点で937万回を超えて表示されており、17万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：『ご自由にどうぞ』と書かれたおもちゃを発見したら、大型犬が…想像以上に『嬉しくてたまらない反応』】 大型犬が『ご自由にどうぞ』と書かれたおもちゃを欲しがっ