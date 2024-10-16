俳優の高杉真宙が16日、自身の公式X（旧ツイッター）を更新し、NHK大河ドラマ『光る君へ』の家族3ショットを公開した。高杉は、主人公・まひろ（紫式部）の弟・惟規（のぶのり）役を好演。写真には、父・為時を演じた岸谷五朗、姉・まひろ役の吉高由里子との温かい瞬間が収められている。高杉は投稿で「#光る君へ、藤原惟規役。改めまして、ご覧いただいた皆様、ありがとうございました。」と感謝の気持ちを伝え、「クランクアップ