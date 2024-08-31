いつでも自分を待ってくれている存在ほど、かけがえのないものはありません。毎日のように大歓喜してくれるなら尚更です。 YouTubeチャンネル「店長おすすめ」に投稿されたのは、まるで3年ぶりの再会のごとく大歓喜するゴールデン・レトリバーの姿。微笑ましいお出迎えの動画は記事執筆時点で249万再生を突破、「可能な限りの嗅覚と聴覚使おうとしてるの可愛すぎん…」「こんだけ喜んで貰えたら飼い主も嬉しいだろう