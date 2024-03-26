Photo: かみやまたくみ とっておきの新幹線ハック（公式）教えます。新生活シーズンは、観光に出張にと移動も増える季節。みなさんそんな移動時間って何しています？ …え？ PC開いて仕事？ だったらいい話があるんです。新幹線のシート選びでちょっといいライフハック話を耳にしたんですよ。ひとりで1.5席。新幹線がオフィスになる日がやってくるJR東海の東海道・山陽新幹線（東京〜博多間