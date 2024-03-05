オープン戦に出場するエンゼルスのマイク・トラウト【写真：ロイター】フルカウント

トラウトの低迷に心配の声「速球に振り遅れているように見える」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • エンゼルスマイク・トラウトに、心配の声が上がっている
  • ここまで7試合に出場し、18打席に立つもわずか2安打で打率.125と低迷
  • ファンは「速球に対して振り遅れているように見える」と懸念を示した
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