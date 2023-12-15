厚生労働省は15日、全国約5千の定点医療機関から4〜10日に新たに報告された新型コロナウイルスの感染者数は計1万7379人で、1医療機関当たり3.52人だったと発表した。前週比1.28倍で、3週連続の増加。全都道府県で増えた。全国的な感染者数の水準は高くはないものの、次の流行が始まった可能性もあり、厚労省が動向を注視している。都道府県別で1医療機関当たりの感染者数が多かったのは北海道7.82人、山梨7.76人、長野6.64人
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