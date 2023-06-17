タレント出川哲朗の還暦を祝うイベント「男・出川哲朗還暦祭りin横浜（仮）」が24年1月14日に「横浜市内のどこか」で開催されることが決まり、16日に生放送されたニッポン放送「内村光良のオールナイトニッポンGOLD」で発表された。今年2月に放送された「ウッチャンナンチャンのオールナイトニッポン」に出川がゲスト出演した際、ウッチャンナンチャンとバカリズムが音頭を取る形で企画が宣言されていた。この日の放送では、内村