Jリーグは名古屋グランパスに対し、けん責および罰金200万円の懲罰を決定した。名古屋は今年7月、トップチームの関係者から新型コロナウイルス陽性者が続出。管轄保健所からトップチーム活動停止を指導され、リーグ戦試合実施要項に定めるエントリー要件を満たせないとして、同月16日に開催が予定されていた明治安田生命J1リーグ第22節川崎フロンターレ戦は中止となっていた（※川崎F戦は9月14日に代替開催）。しかし、名古