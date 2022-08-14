ジャガー横田の夫で医師の木下博勝氏が１４日、インスタグラムを更新。日曜日のこの日も、自身が院長を務める「さいたま新都心ジャガークリニック」の電話が鳴りっぱなしであることを伝えた。お盆期間中も小児科医と２人で診察を続けている木下氏。１４日朝の投稿で「今朝も、クリニックに電話が鳴りっぱなしです。ＰＣＲの予約は外部のコールセンターに委託していますので、クリニックに苦情を言わないで頂きたいです。スタッ
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