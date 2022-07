世界最大の動画プラットフォームであるYouTubeは、若者世代にも高い人気を誇っています。しかし、10代の若者はYouTubeよりもTikTokを見る時間の方が長くなっていることが、最新の調査データにより判明しました。Kids and teens now spend more time watching TikTok than YouTube, new data shows | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2022/07/13/kids-and-teens-watch-more-tiktok-than-youtube-tiktok-91-minutes-in-2021-youtub