世界最大の動画プラットフォームであるYouTubeは、若者世代にも高い人気を誇っています。しかし、10代の若者はYouTubeよりもTikTokを見る時間の方が長くなっていることが、最新の調査データにより判明しました。

Kids and teens now spend more time watching TikTok than YouTube, new data shows | TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/07/13/kids-and-teens-watch-more-tiktok-than-youtube-tiktok-91-minutes-in-2021-youtube-56/

ペアレンタルコントロールソフトウェアを開発するQustodioが、同社のソフトウェアを利用する4〜18歳の若者を対象に、1日あたりどの程度の時間・どのアプリを利用しているのかを調査しています。Qustodioによると、この数値はQustodioのアカウントを持つ40万世帯を対象に実施されたもので、データは推定値ではなく実際の使用状況を表すものであるとのこと。なお、このデータにはアプリ版とウェブ版の両方の使用時間が含まれます。

この調査において、TikTokの平均利用時間が初めてYouTubeを上回ったのは、2020年6月のこと。当時の調査では、TikTokの1日平均利用時間は82分で、YouTubeの1日平均利用時間は75分でした。これ以来、若者はYouTubeよりもTikTokを支持するようになっており、2021年末にはTikTokの1日平均利用時間が91分にまで増加しています。一方、このタイミングでのYouTubeの1日平均利用時間は56分にまで減少しました。

この調査データを受け、海外メディアのTechCrunchは「世界最大のビデオプラットフォームであるYouTubeは次世代のウェブユーザー、具体的にはZ世代とアルファ世代に対する理解を失いつつあるという可能性を示唆しています」と指摘。なお、Z世代は通常、1990年代半ばから2010年代にかけて生まれた世代を指し、アルファ世代は2010年代初頭から中期以降に生まれた世代を指します。

2019年から2021年にかけての10代の若者の1日あたりのYouTube平均利用時間をまとめた表が以下。数字は分単位となっています。

YouTube201920202021全世界486456アメリカ637161イギリス585953スペイン465441

一方で、2019年から2021年にかけての10代の若者の1日あたりのTikTok平均利用時間は以下の通り。

TikTok201920202021全世界387591アメリカ448799イギリス3770102スペイン316580

YouTubeはTikTokによく似た縦長の短い動画を共有するためのサービスとしてYouTube Shortsを導入しています。TikTokのような縦長の短時間動画を模倣したのは、YouTubeだけでなくInstagramやFacebook、Snapchatも同様です。YouTubeはYouTube Shortsの月間ログインユーザー数が15億人を超えたと宣伝しており、これによりさまざまな長さの動画を投稿する通常のYouTubeチャンネルの総再生時間も増加しているとアピールしています。しかし、YouTubeはその他の詳細な数字を公表していません。

TechCrunchは「YouTubeは10代の若者だけでなくより幅広い世代をユーザーとしており、今回の調査対象には含まれないゲーム機やPCなど幅広い機器からアクセス可能なプラットフォームでもあります。しかし、YouTubeがYouTube Shortsの利用者が増加していると宣伝しているにもかかわらず、Qustodioのデータは若者がTikTokによりひきつけられるようになっていることを示しています」と指摘しました。

なお、Googleのシニアヴァイスプレジデントであるプラバカール・ラガヴァン氏によると、Z世代の若者の約40%がオンライン上で何かを調べる必要がある際に、Google検索ではなくTikTokやInstagramといったアプリを利用していることも明らかになっており、動画視聴だけでなく検索の分野においても若者のTikTokびいきが加速しているそうです。