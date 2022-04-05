KinKi Kidsの堂本剛が、4月2日放送の『堂本剛とFashion ＆ Music Book』（bayfm）で、自身が悩んだ「パニック障害」について語った。17歳の女性リスナーから、「突然悲しくなって、急に泣いたりしてしまう」という届き、剛は「まさしく同じ症状」と回想。当時は、今ほどパニック障害が世間に知られておらず「（心ない言葉の）ダメージもいっぱい受けました。だから全然治らなかったです」と振り返った。「助けてくれる人もいて