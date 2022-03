Google Chromeチームは3月25日(米国時間)、「Chrome Releases: Stable Channel Update for Desktop」において、Google ChromeのJavaScriptエンジンに脆弱性が存在すると伝えた。Chrome Releases: Stable Channel Update for Desktop脆弱性が存在するプロダクトおよびバージョンは次のとおり。Google Chrome version 99.0.4844.84 for Windowsよりも前のバージョンGoogle Chrome version 99.0.4844.84 for Macよりも前のバージョンG