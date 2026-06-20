【TAC警察官・消防官（消防士）】まもなく終了「夏割キャンペーンPart1」2027年合格目標コースが2.2万円OFF！（～6/30）

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東京消防庁の面接には傾向があります。

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会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html