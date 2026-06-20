『 Hello new skin 』紫外線に負けない、強さと美しさを兼ね備えた新しい肌へ。

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株式会社シティコミュニケーションズ

株式会社シティコミュニケーションズ（本社 :横浜市神奈川区 代表取締役社長：三田 大明）が運営する代官山のスパ「SPA DAMAI（スパ ダマイ）」発のプロダクトブランド「DAMAI（以下、ダマイ）」公式オンラインストアにて、紫外線や乾燥によって揺らぎやすい夏肌に向けた集中ケアとして、『ダマイ セルリファーム スパ フェイスマスク』を特別価格にてご案内する期間限定キャンペーンを、2026年6月15日から8月3日まで実施いたします。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダマイ セルリファーム スパ フェイスマスク \2,530(税込)/\2300(税抜)

紫外線に負けない肌とは？




たっぷりと水分を蓄えたみずみずしい肌は、紫外線によるダメージを受けにくく、日焼け後のコンディション回復にも潤いは重要なポイントです。


それは、瑞々しい青葉と乾いた枯れ葉の違いに似ています。


水分を含んだ葉は燃えにくく、乾ききった葉はわずかな刺激でも傷みやすいもの。


肌も同じように、うるおいに満ちた健やかな状態を保つことで、見た目の美しさだけでなく、紫外線ダメージに負けない強さを育むことができます。




潤いとツヤを与え、みずみずしく健やかな肌印象へ




ダマイ セルリファームスパフェイスマスクは、高い保水力に着目した植物由来成分を取り入れ、


乾燥しがちな肌にみずみずしい潤いを与えます（透明花酵母エキス使用）。さらに、クチナシ由来成分「クチナシレチノイド（クチナシ果実エキス）」を採用。乾燥によるくすみを防ぎ、ハリと艶のある肌印象へ導きます。加えて、ツボクサ葉エキス（国産CICA）を取り入れ、乾燥などの外的環境から肌を守り、健やかな肌へ整えます。




紫外線や乾燥が気になるこれからの季節に。日々揺らぎがちな肌へ、みずみずしい潤いと艶を。




〈透明花酵母エキス〉　

〈クチナシレチノイド〉

〈ツボクサ葉エキス（国産CICA）〉


「なんとなく肌がごわつく」「潤いが足りていない気がする」そんな夏特有の肌コンディションに。みずみずしい潤いを与え、艶のあるなめらかな肌印象へ導きます。



「　Hello new skin　」キャンペーン概要


・期間▷　2026年6月15日から8月3日まで





１. スパフェイスマスク１枚　


　　20％OFF　2,024円



さらにスキンローションパウチ


１包プレゼント






２. スパフェイスマスク5枚（1箱）


　　30％OFF　7,700円



さらにスキンローションパウチ


5包プレゼント






３. スパフェイスマスク10枚（2箱）


　　35％OFF　14,300円



さらにスキンローションパウチ


10包プレゼント






　　　　　　　　　　　　　　　SPA DAMAI(スパ ダマイ)代官山サロンおよび公式オンラインストア


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜https://damaistore.jp/＞にて受付(https://damaistore.jp/%EF%BC%9E%E3%81%AB%E3%81%A6%E5%8F%97%E4%BB%98)・販売


◆世界最高峰の評価を得たスパ発、効果重視の“温め”製品「DAMAI」



2012年より身体の不調の根本は“冷え”にあると提唱し、温活の先駆け的な存在である「スパ ダマイ」。2015年よりホームケア製品の販売を開始し、カラダの内側も外側もしっかりと温めるプロ仕様のホームケア製品を開発。実際にスパの施術でも使用しており、バニラビーンズ由来の温感成分バニリルブチルを配合したボディクリームは、ダマイの温活製品の中でアイコニックな存在となっている。


全てのダマイ製品に＜温め・巡り・排出＞を促すダマイ独自のオリジナルのメソッド“サーマル フィト セラピー”と“サーマルドレナージュ”を踏襲されている。




＜ダマイ公式オンラインストア＞ https://damaistore.jp/



◆SPA DAMAI概要


リゾートホテルのようなラグジュアリーな空間と、心を込めたおもてなし。趣が異なる5つの個室トリートメントルームはシャワールームを完備し、贅沢でパーソナルな時間をお過ごしいただけます。


技術力やホスピタリティの向上に日々努め、世界的権威のあるスパアワードを2017年から連続受賞。「アジアNo.1のラグジュアリーブティックスパ」としてご定評頂いています。また、国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「スパ ダマイ」が初となります。








所在地　：東京都目黒区青葉台1- 4 - 8 2 F


電話　　：03-3462-4148


電車　　：東急東横線 代官山駅 徒歩6 分


　　　　　中目黒駅 徒歩10 分


　　　　　JR 恵比寿駅 徒歩15 分


バス　　：東急トランセ「渋谷駅」→


　　　　 「代官山Tサイト」


お車　　：JR 山手線「恵比寿駅」より3 分


　　　　 「渋谷駅」より5 分


営業時間：10:00-22:30


オフィシャルサイト：http://www.spadamai.jp


SPA DAMAI公式オンラインストア：https://damaistore.jp/






　　　　　　　　　　　　　　　　＜SPA DAMAI 各賞受賞歴＞　　


　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017 年


　　　　　　　　◆LTG AWARD（ラグジュアリートラベルガイドアワード）※にて　


　　　　　　　・ラグジュアリーブティックスパ グローバルアワード受賞（世界一位）


　　　　　　　◆Mas、美的、VoCE、Domani、up、＆ROSY、Sweet の7 誌において


　　　　　　　　　　　　　　・ベストコスメ賞 ボディケア部門 受賞 　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018 年


　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆LTG AWARD にて


　　　　　　　　　　・ラグジュアリーブティックスパ 日本代表として受賞　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　◆WLSA（ワールドラグジュアリースパアワード）


　　　　　　　　　　・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞


　　　　　　　　　　　・ラグジュアリーリトリートスパ 日本第1 位 受賞




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019 年


　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆LTG AWARD にて


　　　　　　　　　　　・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞　　　　　　　　　　　　　 　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆WLSA にて


　　　　　　　　　　・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆WLSA にて


　　　　　　　　　　　・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　◆IKYU SPA 2th Anniversary AWARD 2020


　　　　　　　　　　　　　　・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆WLSA にて


　　　　　　　　　　　・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞　　　　　　　　　　　　　 　　　


　　　　　　　　　　　　◆IKYU SPA 3th Anniversary AWARD 2021


　　　　　　　　　　　　　　・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆WLSA にて


　　　　　　　　　　　　　　　・リトリートスパ アジア第1 位 受賞


　　　　　　　　　　　　　◆IKYU SPA 4th Anniversary AWARD 2022


　　　　　　　　　　　　　　　・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023 年


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆WLSA にて


　　・ 【Luxury Boutique Spa】【Luxury Advanced Treatment Spa】 アジア第1 位 受賞　　　　 　


　　　　　　　　　　　　　　　　　◆IKYU SPA AWARD 2023


　　　　　　　　　　　　　　　・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024 年


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆WLSA にて


　　　　　　　【Luxury Advanced treatment spa Continent】アジア大陸 第1位　　　　　　　　　 　　　


　　　　　　【Luxury boutique spa, Luxury retreat spa Regional】東アジア 第1位


　　　　　　　　　　　　　　　・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞 　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆WLSA にて


　　　　　　　　　　　　　【Luxury Spa Retreat】東アジア 第1位


　　　　　　　　　　　　　　【Luxury Boutique Spa】日本 第1位


　　　　　　　　　　　　【Best Spa Product Range】東アジア 第1位


　　　　　　　　　　　　　　・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞




＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。


＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



・会社概要


社名： 株式会社シティコミュニケーションズ


代表： 代表取締役社長 三田大明（みた ひろあき）


本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3階


URL： https://www.city-s.co.jp/


設立年： 1995 年12 月


事業内容： 遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です




　　　　　　　　　　　　　＜報道関係者からのお問い合わせ先＞


　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：03-3462-4148


　　　　　　　　　　　　　　E-mail: mai.sato@city-s.co.jp







　　　 スパ事業部マネージャー　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤麻衣