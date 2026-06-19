登録者243万人「ジョーブログ」さんに電子タバコ「DR.CHILL7000」をご紹介いただきました

株式会社SOCIAL GREEN TECH

電子タバコブランド「DR.CHILL（ドクターチル）」を製造・販売する株式会社SOCIAL GREEN TECH（本社：東京都渋谷区、代表者：山崎歩夢）が手がける使い捨て電子タバコ「DR.CHILL7000（ドクターチル7000）」が、2026年6月12日、登録者約243万人のYouTubeチャンネル「ジョーブログ【CRAZY CHALLENGER】」にてご紹介いただきました。

本動画は、大阪から新幹線・電車・バスを乗り継ぎ、広島の"奥座敷"――廃墟化した温泉街を巡って一泊する旅企画。当社がスポンサーを務め、旅の道中・温泉でのひとときに「DR.CHILL7000」が自然に登場します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JjvXwThpehA ]

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DRCHILL150

製品開発の背景

紙巻きタバコの度重なる値上げ、健康増進法の改正、職場や飲食店における喫煙環境の変化を背景に、紙巻きタバコの代替手段として電子タバコ（VAPE）への関心が急速に高まっています。

一方で、従来の充電式VAPEは「使い方が難しい」「リキッド補充や充電が面倒」といった声もあり、特に初めてVAPEを試す層にとってのハードルが残されていました。

「DR.CHILL7000」は、こうしたライト層・ビギナー層に向けて開発された完全使い捨て型のVAPEです。開封後すぐに吸え、充電・リキッド補充・メンテナンスを一切必要としない設計で、移動の多い旅のシーンにも気軽に持ち運べる製品となっています。

「ジョーブログ【CRAZY CHALLENGER】」様について[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/20_1_c873a219c48d0a9c4c6fd1edba056653.jpg?v=202606201051 ]タイアップ動画の見どころジョーブログさんおすすめフレーバー（DR.CHILL7000）

動画:「広島の奥座敷の今。全部廃墟化した温泉街で一泊してみた結果…」

1. 旅の道中での"ファーストインプレッション"

動画序盤、廃墟と化した温泉街を歩きながら、スポンサーである当社製品「DR.CHILL7000」を紹介。「ニコチン・タールゼロ、7,000回吸える」「お気に入りはフルーツミックスの『ゴールデンサンセット』」と、移動中のリアルな利用シーンの中で第一印象を語っていただきました。

2. 温泉のあとに16フレーバーを実吸レビュー

旅のハイライトである温泉を堪能したあと、複数のフレーバーを実際に試吸。「柚（ゆず）は刺激がガツンとくる」「パイナップルも美味しい」など、喫煙者ならではの率直な感想で、全16種類のフレーバーの幅広さを紹介いただきました。最終的なおすすめは「ゴールデンサンセットと柚」。

3. 喫煙者目線での"本数が減る"実感

「確実にタバコの本数は減る」「箱を開けてキャップを外すだけで約7,000回（紙巻き換算 約35箱分）」「部屋の中でも匂いがつかないから作業中でも吸いやすい」と、ニコチン・タール0ならではの使い勝手と、減煙・禁煙のきっかけとしての可能性に言及いただきました。

使い捨て電子タバコ「DR.CHILL7000」について

DR.CHILL7000（ドクターチル7000）は、電子タバコブランド「DR.CHILL」が展開する使い捨てタイプの電子タバコです。リキッド補充・充電・メンテナンスはすべて不要。開封後、吸うだけで自動起動し、使い切ったらそのまま廃棄できるシンプルな設計です。

1. 最大約7,000回吸引可能の大容量モデル

1本で最大約7,000回の吸引が可能。一般的な紙タバコ換算で約35～40箱分に相当する大容量モデルです。

2. 16フレーバーの豊富なラインナップ

DR.CHILL7000は全16種類のフレーバーを展開

果実系から茶系、メンソール、シガー系まで、嗜好に応える16種類を展開しています。

3. ニコチン・タールゼロのクリーン設計

植物由来成分を使用し、ニコチン・タールは一切含みません。健康増進法の対象外で、副流煙も発生しないため、室内や車内でも気兼ねなくご利用いただけます。

4. 特許技術メーカーとの共同開発

国内外で特許を多数保有する製造メーカーとの共同開発による独自スモークエンジンを搭載。ミストの粒子を細かく均一化することで、爆煙と濃厚なフレーバーを両立しました。

視聴者向け15%OFFクーポン

動画の公開に合わせて、視聴者向けにAmazon 15%OFFクーポン（コード「DRCHILL150」） を発行しました。動画概要欄のリンクから、Amazon商品ページにて購入時にコードを入力いただくことで割引が適用されます（約500円オフ）。

今後の展開

当社は今後も、これまで電子タバコに触れる機会の少なかった層にも手軽に試していただけるよう、使い捨てタイプ「DR.CHILL7000」を中心とした製品ラインナップの認知拡大に取り組んでまいります。

電子タバコの基礎知識・製品比較・選び方ガイドは、当社運営の情報メディア「CHILL VAPE」（https://vape.dr-chill.shop/）にて随時発信しています。

製品概要

会社概要

関連リンク

本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/20_2_4f46ac0f04a01123363eeddd99a021cc.jpg?v=202606201051 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/20_3_15ee4d3afd8177650ed28f68634dc038.jpg?v=202606201051 ]- 公開動画: https://www.youtube.com/watch?v=JjvXwThpehA- 自社プレス（同案件）: https://dr-chill.shop/shop/information/joevlog- DR.CHILL ブランドサイト: https://dr-chill.shop/- 情報メディア「CHILL VAPE」: https://vape.dr-chill.shop/

株式会社SOCIAL GREEN TECH 広報担当

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