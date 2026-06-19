父の日限定、ここでしか食べられない！「TEE×TEA FOOD」で味わう4種の限定グルメがWHATAWONに登場。

株式会社antiqua

大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」では、

2026年6月21日（日）開催の「WHATAWON FATHER'S DAY LIVE」にあわせて、1日限定のフード企画「TEE×TEA FOOD」を開催いたします。

アーティスト「TEE（@tee1126tee）」と「TEA（お茶）」を掛け合わせた今回の特別コラボメニューでは、WHATAWON内の人気店舗が“お茶”をテーマにオリジナルメニューを開発。

抹茶ドリンク、抹茶スイーツ、ローストチキン、キーマカレーなど、この日だけしか味わえない特別なコラボメニューを数量限定で販売します。

ライブやランタンイベントとともに楽しめる、父の日だけの特別な食体験をぜひお楽しみください。

詳細を見る :https://whatawon-family-lp.vercel.app/

父の日ライブ限定企画「TEE×TEA FOOD」

今年の父の日、WHATAWONではライブやランタンイベントに加え、グルメでも楽しめる特別企画『TEE×TEA FOOD』を開催。

テーマは「TEE×TEA」。

父の日ライブに出演するアーティストTEEと、お茶を意味するTEAを掛け合わせた遊び心あふれる企画として、WHATAWONの人気店舗がそれぞれの個性を活かした限定メニューを考案しました。

抹茶の香りやお茶の風味を活かしたメニューから、意外な組み合わせを楽しめるフードまで、この日だけの特別な味わいをご用意しています。

父の日の思い出に残る一日を、限定グルメとともにお楽しみください。

この日だけしか味わえない、人気4店舗による限定コラボメニュー

@okuribi01グリーンTEEオーレ

抹茶のやさしい香りとミルクのまろやかさが広がる父の日限定ドリンク。

たっぷりのホイップクリームとチェリーをトッピングした見た目にも華やかな一杯は、ライブやイベントのお供にもぴったりです。

抹茶好きにはもちろん、写真映えするドリンクを楽しみたい方にもおすすめです。

OKURIBI shop

https://www.instagram.com/okuribi01/

@greenery_kobejpn抹茶ホワイトチョコスコーン

香り高い抹茶とホワイトチョコレートのやさしい甘さを組み合わせた父の日限定スイーツ。

外は香ばしく、中はしっとりとした食感で、抹茶の風味とホワイトチョコのコクが絶妙に調和します。

コーヒーやお茶とともにゆっくり味わいたい一品です。

greenery

https://www.instagram.com/greenery_kobejpn/

@yoshidachicken.kishiwadaGolden Sunset TEA CHICKEN

ピーチティーの香りをまとわせたBBQソースに、メープルのやさしい甘みを加えた特製ローストチキン。

ジューシーなチキンと焼きパインの組み合わせが楽しめる、夏らしさを感じるイベント限定メニューです。

香り、甘み、旨みが重なり合う、ここでしか味わえない特別な一皿をお楽しみください。

吉田チキン 岸和田店

https://www.instagram.com/yoshidachicken.kishiwada/

@mandrill_curry_whatawonGreen TEE キーマカレー

抹茶の豊かな香りとスパイスの旨みが調和したオリジナルキーマカレー。

ひと口目はまろやかに、食べ進めるほどにスパイスの奥深さが広がる、今回の企画ならではの一皿です。

抹茶の香りとスパイスが織りなす新感覚の味わいをご堪能ください。

MANDRILL

https://www.instagram.com/mandrill_curry_whatawon/

ライブ、ランタン、グルメ。父の日だけの特別な時間を

当日はアーティストTEEによるスペシャルライブを開催。

さらに夜には、父の日の想いを空へ届ける「NIGHT LANTERN」も実施予定です。

音楽を楽しみ、限定グルメを味わい、夜空を彩るランタンを眺める。

家族や大切な人と過ごす父の日を、WHATAWONならではの特別な体験で彩ります。

数量限定メニューのため、なくなり次第終了となります。

父の日だけの特別な味わいを、ぜひ会場でお楽しみください。

【 TEE LIVE 】

日時：2026年6月21日（日）

時間：17:30～18:10

イベントのメインステージには、唯一無二のスモーキーボイスで多くのファンを魅了するアーティストTEEが登場します。心に寄り添う歌詞と温かみのある歌声で幅広い世代から支持を集めるTEEが、父の日の特別な時間を彩ります。チケット購入はこちら :https://whatawon-tee-live.stores.jp/

【 NIGHT LANTERN 】

予定時刻：19:15頃

※天候等により内容が変更となる場合があります。

父の日という特別な日に、普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちをランタンに込めて。夜空いっぱいに広がる無数の灯りが、大切な人との思い出をより特別なものに彩ります。

開催概要

WHATAWON FATHER'S DAY LIVE

【開催日】2026年6月21日（日）

【会場】WHATAWON

【場所】大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

【特設ページ】https://whatawon-family-lp.vercel.app/

父の日だけの特別なライブ、限定グルメ、そして思い出に残るひとときを、WHATAWONでお楽しみください。

WHATAWONについて

WHATAWONは、「遊ぶ・食べる・買う・感じる」を一日中楽しめる次世代エンターテインメントモールです。音楽、グルメ、ショッピング、カルチャーが融合する空間として、世代を超えて楽しめる体験を提供しています。この父の日、大切な人とともに夜空を見上げる特別な時間をWHATAWONでお過ごしください。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペット同伴OKの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/