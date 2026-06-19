『ロバート×森三中の気ままに日帰り旅 in 新潟 第7弾』2026年7月8日（水）よる6時58分～放送（新潟地区のみ）

株式会社新潟テレビ21番組メインビジュアル

新潟テレビ21（UX）は、人気シリーズ番組の最新作として 『ロバート×森三中の気ままに日帰り旅in新潟 第7弾』 を 2026年7月8日（水）よる6時58分から放送します。

【番組概要】

吉本興業の同期芸人として人気のロバート秋山と森三中が「東京から日帰りで行ける」をテーマに新潟県内を自由気ままに旅するこの番組。第7弾となる今回は、初心に帰り新潟市へ！新潟王道グルメを堪能し同期の輪を広げる！盛りだくさんな旅をお届けします！

今回の旅はやすらぎ堤からスタート！バスセンターのカレーで思わず拍手が…新潟が誇る王道名物を一挙に食べ尽くす！

『バスセンターのカレー』やソウルフードの『イタリアン』、お馴染みの『ぽっぽ焼き』など

うっかりスルーしてしまっていた地元レジェンドグルメを堪能！

同期旅の思い出にとんぼ玉作りを体験！足つぼで大騒ぎ！今回の旅には新潟に隠れた「同期」を探すという裏テーマが！

レトロな商店街や老舗のステーキ店などを訪れ、同期のご縁を勝手にお祝い！そんな中、とある“刺激的”なスポットで一行は悶絶することに…!?

老舗ステーキ店で絶品のお肉を爆食！旅の最後は4人で記念撮影！旅の締めは夕日に照らされた街並みを見ながら…(ハート)

旅の最後は、4人がデビューした1998年に完成したあの施設でエモい時間を過ごします。同期の絆が一層深まる時間になったようで…？

笑いとハプニング満載のハイテンションな爆笑珍道中！

“日帰り以上”のスペシャルな番組をお見逃しなく★

放送後にはTVerでも配信予定！

【番組情報】

■番組タイトル

『ロバート×森三中の気ままに日帰り旅in新潟 第7弾』

■出演者

秋山竜次（ロバート）／村上知子・大島美幸・黒沢かずこ（森三中）／ 大角怜司（UXアナウンサー）

■放送日時

2026年7月8日（水）よる6時58分～7時54分（新潟地区のみ）

※放送後、TVerにて配信予定

■番組公式サイト

https://www.uxtv.jp/sp/kimama/

【お問い合わせ】

株式会社新潟テレビ21編成業務局編成部

TEL：025-223-8602