『ロバート×森三中の気ままに日帰り旅 in 新潟 第7弾』2026年7月8日（水）よる6時58分～放送（新潟地区のみ）
株式会社新潟テレビ21
番組メインビジュアル
今回の旅はやすらぎ堤からスタート！
バスセンターのカレーで思わず拍手が…
新潟が誇る王道名物を一挙に食べ尽くす！
同期旅の思い出にとんぼ玉作りを体験！
足つぼで大騒ぎ！
今回の旅には新潟に隠れた「同期」を探すという裏テーマが！
老舗ステーキ店で絶品のお肉を爆食！
旅の最後は4人で記念撮影！
旅の締めは夕日に照らされた街並みを見ながら…(ハート)
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新潟テレビ21（UX）は、人気シリーズ番組の最新作として 『ロバート×森三中の気ままに日帰り旅in新潟 第7弾』 を 2026年7月8日（水）よる6時58分から放送します。
【番組概要】
吉本興業の同期芸人として人気のロバート秋山と森三中が「東京から日帰りで行ける」をテーマに新潟県内を自由気ままに旅するこの番組。第7弾となる今回は、初心に帰り新潟市へ！新潟王道グルメを堪能し同期の輪を広げる！盛りだくさんな旅をお届けします！
今回の旅はやすらぎ堤からスタート！
バスセンターのカレーで思わず拍手が…
新潟が誇る王道名物を一挙に食べ尽くす！
『バスセンターのカレー』やソウルフードの『イタリアン』、お馴染みの『ぽっぽ焼き』など
うっかりスルーしてしまっていた地元レジェンドグルメを堪能！
同期旅の思い出にとんぼ玉作りを体験！
足つぼで大騒ぎ！
今回の旅には新潟に隠れた「同期」を探すという裏テーマが！
レトロな商店街や老舗のステーキ店などを訪れ、同期のご縁を勝手にお祝い！そんな中、とある“刺激的”なスポットで一行は悶絶することに…!?
老舗ステーキ店で絶品のお肉を爆食！
旅の最後は4人で記念撮影！
旅の締めは夕日に照らされた街並みを見ながら…(ハート)
旅の最後は、4人がデビューした1998年に完成したあの施設でエモい時間を過ごします。同期の絆が一層深まる時間になったようで…？
笑いとハプニング満載のハイテンションな爆笑珍道中！
“日帰り以上”のスペシャルな番組をお見逃しなく★
放送後にはTVerでも配信予定！
【番組情報】
■番組タイトル
『ロバート×森三中の気ままに日帰り旅in新潟 第7弾』
■出演者
秋山竜次（ロバート）／村上知子・大島美幸・黒沢かずこ（森三中）／ 大角怜司（UXアナウンサー）
■放送日時
2026年7月8日（水）よる6時58分～7時54分（新潟地区のみ）
※放送後、TVerにて配信予定
■番組公式サイト
https://www.uxtv.jp/sp/kimama/
【お問い合わせ】
株式会社新潟テレビ21編成業務局編成部
TEL：025-223-8602