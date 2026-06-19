化粧品専門店での取り扱い100店舗を達成コスメセレクトショップ「パルファン」3店舗にてアテニア製品の販売を開始

株式会社アテニア

株式会社アテニアは、化粧品専門店でのアテニア製品の取り扱い拡大を進めており、2026年7月6日（月）より販売を開始する「パルファン イオンモール豊川店」（愛知県）で記念すべき出店100 店舗目を迎えます。

2026年6月22日（月）より「パルファン イオンモールナゴヤドーム前店」（愛知県）、2026年6月24日（水）より「パルファン イオンモール⾧久手店」（愛知県）での販売も開始し、お客様との接点を増やしていきます。

今後も、お客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に卸売り店舗の拡大を進め、一層のブランド価値向上を目指します。

100店舗達成 ―展開方針―

当社は、2020年から化粧品専門店への商品展開を開始し、取り扱い100店舗を達成します。当社のD2Cを中心とした事業構造では、消費者へのブランド認知拡大が課題でした。その解決に向け、EC モールの強化とともに、化粧品専門店での取り扱いを増やすことで、お客様との接点の拡充を目指しています。

2025年11月に制定した「上質を、解放する。」という新たなブランドコンセプトを体現するため、ブランディングを重視した出店方針のもと、商品単位・カテゴリー単位で展開するのではなく、ブランドとしての世界観を表現できる売場環境を重視し、ロゴ掲出や専用棚の確保など、ブランド価値が適切に伝わる形での出店を基本としています。

化粧品専門店のご担当者からは「アテニアを導入したことで新たなお客様との接点が生まれ、新規顧客獲得につながっている」という声もいただいています。

今後も、リアル接点の強化とブランド認知の向上を同時に図りながら、取り組みを拡充していきます。

店舗情報

・パルファン イオンモールナゴヤドーム前店

■販売開始：2026年6月22日（月）～

・パルファン イオンモール⾧久手店

■販売開始：2026年6月24日（水）～

・パルファン イオンモール豊川店

■販売開始：2026年7月6日（月）～

■展開製品：クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル』175ｍLボトル

（アロマタイプ リフレシングシトラスの香り・ピースフルオレンジの香り・ローズリュクスの香り、無香タイプ、クリアネスラベンダーの香り※数量限定）

クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル スムースブラック』※数量限定

クレンジングつめかえ用『スキンクリア クレンズ オイル』

（アロマタイプ リフレシングシトラスの香り・ピースフルオレンジの香り・ローズリュクスの香り、無香タイプ）

※350ｍLボトル各種は常時展開商品ではなく、お取り寄せの対応になります。

薬用美白・エイジングケアライン 『ドレススノー』【医薬部外品】

※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く

薬用エイジングケアライン 『ドレスリフト』【医薬部外品】

※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く

本格保湿・プレエイジングケアライン 『プリマモイスト』

薬用シワ改善 目もと用美容液 『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】

ハリツヤ導入美容液『プライマーショット』

泡状洗顔料 『コンフォートムースウォッシュ』

※店舗によってお取扱商品が異なる場合がございます。お詳しくは店舗にご確認ください。

※エイジングケアとは、年齢に応じたお手入れのこと。

※美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。

■製品の詳細

『スキンクリア クレンズ オイル』:https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2311_01/index.html

『スキンクリア クレンズ オイル スムースブラック』:https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2604_01/index.html

『ドレススノー』:https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html

『ドレスリフト』:https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html

『プリマモイスト』:https://www.attenir.co.jp/time/product/primamoist.html

『アイ リンクルセラム』:https://www.attenir.co.jp/item/1616-04

『プライマーショット』:https://www.attenir.co.jp/time/product/primer.html

『コンフォートムースウォッシュ』:https://www.attenir.co.jp/item/1162-28

■店舗一覧

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アテニアとは

女性の本音に寄り添い、「品質」と「使い心地」にこだわって、確かな美しさを「続けられる価格」で提供するブランド。1989 年の創業以来続くエイジングケア*研究から生まれる「確かな品質」と、五感に響く香りや触り心地など「官能品質」の追求、製造から販売までを一貫して自社で行うことにより実現する「適正価格」で、大人女性の肌も心も解き放つ上質な体験を提供します。

＊エイジングケアとは、年齢に応じたケアのこと

ブランドサイト：https://www.attenir.co.jp/brand/index.html

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