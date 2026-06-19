【7/7開催】シン・ユーザビリティテスト：ユーザビリティテスト環境の再設計

株式会社アイスリーデザインシン・ユーザビリティテスト：ユーザビリティテスト環境の再設計

株式会社アイスリーデザイン・WBCカレッジ （株式会社アピリッツ）共催のプロダクトマネジメントとUI/UXデザインを考える会vol.3「シン・ユーザビリティテスト：ユーザビリティテスト環境の再設計」が、株式会社アピリッツ社内イベントスペースにて開催されます。

▼詳細・申込はこちらから

https://wbccollege.connpass.com/event/397606/

開催概要

日程：2026年7月7日（火）19:00～20:30（予定）

※勉強会終了後、同会場にて懇親会（無料）を用意しております。

会場：株式会社アピリッツ(https://appirits.com/)

住所：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー 24階



アクセス：

JRよりお越しの方

https://spirits.appirits.com/corporate/21917/

地下鉄よりお越しの方

https://spirits.appirits.com/corporate/21894/



参加費：無料

申込方法：connpass(https://wbccollege.connpass.com/event/397606/)からお申し込み

会場「株式会社アピリッツ」渋谷サクラステージ入館について

渋谷サクラステージSHIBUYAタワー5Fオフィスロビー総合受付へお越しください。

近くに「イベント会場」の看板を持つ、アピリッツのスタッフへお声かけください。

セキュリティゲートをお進みいただく際に必要な【QRコードの紙】をお渡しいたします。

このような方におすすめ

登壇者

- UTが属人化していて、チームに広がらないと感じている方- AIを使ってテスト設計・分析を効率化したい方- UIデザイナーとして、役割や成果の出し方を考えたい方- PdMとして、検証を意思決定にもっと活かしたい方- UTフェーズにデザイナー以外も関わる体制をつくりたい方

パネラー

菅原 大介（株式会社アイスリーデザイン：chapter UI/UXデザイングループ スペシャリスト）

ふるじゅん（合同会社DMM.com：コプラットフォーム開発本部 デザイナー/プロダクトマネージャー）

まあや（株式会社スタディスト：プロダクトデザイナー 兼 リサーチャー）

司会

ウメムラ タカシ（株式会社アピリッツ：VP of Design / HCD学部部長）

WBCカレッジについて

株式会社アピリッツ(https://appirits.com/)（https://appirits.com(https://appirits.com/)）が開催する、筋肉質を目指す勉強会「WebBootCampCollege」の総称です。

「学園化」をテーマに掲げるアピリッツでは、WBCカレッジを課外活動として開催し、受託開発のプロフェッショナルとしてのベストプラクティスを公開します！

アイスリーデザインについて

私たちアイスリーデザイン(https://www.i3design.jp/)（https://www.i3design.jp/）は、Design × AI × Engineeringに精通したAI駆動のデジタルエンジニアリング企業です。AIをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルプロダクトの開発 & UX/UI支援ならびに顧客のAIトランスフォーメーション(AX)を支援します。

■会社概要

会社名 ：株式会社アイスリーデザイン

事業内容：デジタルイノベーションパートナー事業

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階

代表者 ：代表取締役 芝 陽一郎

設立 ：2006年7月26日

URL ：https://www.i3design.jp

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公式アカウント：https://x.com/i3design_jp

＜当社に関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://www.i3design.jp/contact/

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

アイスリーデザイン 広報担当宛

お問い合わせフォーム：https://www.i3design.jp/contact/

e-mail：pr@i3design.co.jp