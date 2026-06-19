【アーツカウンシル東京】2026年度子供向け芸術文化体験コーディネーター「ことてとて」養成プログラム　受講生募集開始！

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京は、子供たちへ良質な芸術文化体験を届けるため、地域の現場とアーティスト等をつなぐ橋渡しができる人材の育成事業を実施しています。

本プログラムでは、専門家からの講義や実際の現場での研修、参加者同士の議論やネットワークの構築等を通じて、受講生がそれぞれのバックグラウンドを活かし、より多くの子供たちへ芸術文化体験を届けられるよう支援します。

「ことてとて」とは

こどもたちの「こ」、子供たちが体験する創造的な「こと」、そして「こと」を支えるたくさんの人の「てとて（手と手）」、それらをつなぎ、紡いでいく取組をイメージして名付けました。

コーディネーター養成プログラムの履修者を「ことてとて」という愛称で呼んでいます。

カリキュラム内容

■基礎講座

さまざまな場で子供向け事業に関わる講師から、子供の芸術文化体験の意義や実践例を学びます。

子供向け事業をコーディネートするための基礎知識と考え方を座学形式で学びます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38211/table/1079_1_1ab536f2ca0fbe17d6992a67bca5ab49.jpg?v=202606190252 ]

※１ 選択制については、2つの講座のうち1つをお選びいただきます。

※２ B【パフォーミングアーツ】については、9月12日（土曜）、9月13日（日曜）に開催されるサラダ音楽祭「子どものためのオペラ『しろくまの王さま ヴァレモンの物語』」の鑑賞が参加条件となります。

■現場研修（1人1回）

都立文化施設やアーツカウンシル東京等の事業において、子供向けプログラムの現場を視察します。

現場でのコミュニケーションが、どのように子供の想像力を育むことに繋がるかを実践的に学ぶ機会です。

実施時期 2026年８月～10月を予定

■振り返り共有会

講座を通じて得た学びや気づきを他の参加者と共有し、今後の実践活動に活かすための共有会です。

他者の視点を取り入れながら経験を振り返ることで、自身の強みや今後の課題を客観的に捉えます。

開催日時 2026年12月12日（土曜）13:30～16:00（予定）

開催場所 アーツカウンシル東京（千代田区）

※カリキュラムは都合により変更になる場合がございますので予めご了承ください。

募集概要

応募資格

地域の現場等でプログラムの実践をめざす、区市町村や文化財団等の文化事業担当者、文化施設の職員、教員・教育関係者、子供向けの活動を行っている企業・団体スタッフ等で、次の（１）～（４）の要件を満たす方

（１）子供に対する芸術文化体験プログラムの重要性を理解し、主に東京を活動拠点とする方

（２）子供を対象とした芸術文化体験プログラムの実践に意欲がある方

（３）原則としてすべてのプログラムに参加し、講師及び他の受講者と積極的に交流や議論ができる方

（４）受講後も芸術文化の振興に資する活動に携わる意思がある方

※ 受講者には、本事業の広報活動（アーカイブ動画や報告書等）や受講後のアンケート等にご協力いただきます。

募集人数 30名程度

受講料 無料

募集期間 2026年6月19日（金曜）～7月13日（月曜）13:00まで

申込方法 公式ウェブサイトの申込フォームに必要事項を入力の上、お申し込みください

選考について

応募者多数の場合は、上記の応募資格（１）～（４）の視点に基づいて選考を行います。

※ 今後の活動に意欲的な方でしたら、子供向け事業や芸術文化分野に関する実務経験がない方でも、ご応募いただけます。

選考結果は、採否にかかわらず2026年７月24日（金曜）17:00までに、E-mail にて本人に通知します。なお、選考理由や経緯等の個別のお問合せにはお答えいたしかねます。

子供向け芸術文化体験コーディネーター「ことてとて」養成プログラム 公式ウェブサイト

公式ウェブサイト :https://kototetote.rekibun.or.jp

※ 本事業は、東京こども芸術文化プラットフォーム『TOKYOカルチャーデビュー』(https://www.rekibun.or.jp/crossing/childrenscenter/)の一環として実施する事業です。

昨年度受講生の声

・コーディネーターになるために必要な知識や事例をたくさん聞くことができ、今後に活かせると思った。

・色々な立場の方とお話が出来たことで、今の自分の立ち位置、やっている事の確認ができた。