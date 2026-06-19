EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店限定 「ミャクミャクソフトマスコット」販売受付開始
白ハト食品工業株式会社（本社：大阪府守口市）は、「EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」にて人気を集める「ミャクミャクソフト」をイメージした限定デザインの「ミャクミャクソフトマスコット」の販売受付を開始いたしました。
ミントブルーとベビーピンクのオリジナルカラーで表現した、ふんわりやさしいソフトクリームカラーが特徴。抱きしめたくなるやわらかな手触りと、思わず写真を撮りたくなる愛らしさが魅力の限定アイテムです。
ミャクミャクソフト ※写真はイメージです。
■「ミャクミャクソフトマスコット」について
大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」が、人気の「ミャクミャクソフト」をモチーフにした特別デザインで新登場。ソフトクリームをイメージしたミントブルーとベビーピンクのカラーリングを採用し、S・M・Lの3サイズをご用意しました。
※現在監修中のため、デザインが変更となる場合がございます。
《商品概要》
商品名：ミャクミャクソフトマスコット
サイズ・価格（税込）：Sサイズ：4,290円、Mサイズ：7,480円、Lサイズ：16,280円
お届け予定日：2026年9月中旬より順次発送予定
企画・発売元：白ハト食品工業株式会社
ライセンス表記：(C)Expo 2025
ご購入方法：らぽっぽファームオンラインストア
ミャクミャクソフトマスコット購入サイト :
https://lapoppo.com/expo2025-oc/news/myakumyaku-soft-mascot/
【お申込み可能条件】
・「EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」イートイン席ご利用者様
※過去にご利用いただいたお客様もお申込み対象となります。
対象のお客様には、ご登録いただいたメールアドレスへ詳細をご案内しております。
・「EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」テイクアウトにて「ミャクミャクソフト」をご購入のお客様 対象のお客様にのみ、専用のご注文フォームの情報をご案内いたします。
※1レシートにつき1度のみご応募が可能です。
※1メールアドレスで1度のみ申込が可能です。
※1度の申込で2個までご注文が可能です。
※対象者以外の方のご注文につきましては、弊社にてキャンセルを行います。
ミントブルーとベビーピンクが織りなす、とろけるようなかわいさ。
「EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」でしか出会えない特別な「ミャクミャクソフト」の世界観を、ぜひご自宅でもお楽しみください。
■7月1日（水）よりイートインメニューが新しくなります。
EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店では、ご好評いただいているイートインメニューがリニューアル。ミャクミャクの世界観を表現した新メニューが加わり、見て楽しい、食べておいしい特別なプレートをご用意しました。
思わず写真を撮りたくなるかわいらしさと、ここでしか味わえない限定感とともに、大阪・関西万博の思い出を語り合う、心弾むひとときをお楽しみください。
※現在監修中のため、デザインが変更となる場合がございます。
※写真はイメージです。
プレートA
「ミャクミャク たこ焼＆オムそばプレート」
（税込4,950円）
・えびチーズたこ焼
・たこオムそば
・ミャクミャクミニソフト（いちご・ソーダ）
・お好きなドリンク
※写真はイメージです。
プレートB
「らぽっぽ特製ミャクミャク おいもパンケーキプレート」
（税込4,950円）
・おいもパンケーキ
（ホイップ・おいもフロマージュ・いちごソース・練乳付）
・大学芋
・EXPO2025まん（いちごチョコ・抹茶カスタード）
・ミャクミャクミニソフト（いちご・ソーダ）
・お好きなドリンク
【カフェ概要】
店 名：EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店
住 所：〒530-0011 大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA 1
営業時間：2026年4月27日（月）～10月31日（土）
10:00～21:00（ラストオーダー：店内20:00、テイクアウト21:00）
電話番号：080-6079-8950
＜EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店に関するお問い合わせ先＞
expo2025-oc-lapoppo@shirohato.com
【イートイン事前予約について】
事前にご予約いただけます。
下記URLよりアクセスください。
事前予約サイト：https://lapoppo.com/expo2025-oc/
※テイクアウトの事前予約はありません。