EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店限定 「ミャクミャクソフトマスコット」販売受付開始

白ハト食品工業株式会社

白ハト食品工業株式会社（本社：大阪府守口市）は、「EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」にて人気を集める「ミャクミャクソフト」をイメージした限定デザインの「ミャクミャクソフトマスコット」の販売受付を開始いたしました。

ミントブルーとベビーピンクのオリジナルカラーで表現した、ふんわりやさしいソフトクリームカラーが特徴。抱きしめたくなるやわらかな手触りと、思わず写真を撮りたくなる愛らしさが魅力の限定アイテムです。

ミャクミャクソフト ※写真はイメージです。

■「ミャクミャクソフトマスコット」について

大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」が、人気の「ミャクミャクソフト」をモチーフにした特別デザインで新登場。ソフトクリームをイメージしたミントブルーとベビーピンクのカラーリングを採用し、S・M・Lの3サイズをご用意しました。

※現在監修中のため、デザインが変更となる場合がございます。

《商品概要》

商品名：ミャクミャクソフトマスコット

サイズ・価格（税込）：Sサイズ：4,290円、Mサイズ：7,480円、Lサイズ：16,280円

お届け予定日：2026年9月中旬より順次発送予定

企画・発売元：白ハト食品工業株式会社

ライセンス表記：(C)Expo 2025

ご購入方法：らぽっぽファームオンラインストア

ミャクミャクソフトマスコット購入サイト :https://lapoppo.com/expo2025-oc/news/myakumyaku-soft-mascot/

【お申込み可能条件】

・「EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」イートイン席ご利用者様

※過去にご利用いただいたお客様もお申込み対象となります。

対象のお客様には、ご登録いただいたメールアドレスへ詳細をご案内しております。

・「EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」テイクアウトにて「ミャクミャクソフト」をご購入のお客様 対象のお客様にのみ、専用のご注文フォームの情報をご案内いたします。

※1レシートにつき1度のみご応募が可能です。

※1メールアドレスで1度のみ申込が可能です。

※1度の申込で2個までご注文が可能です。

※対象者以外の方のご注文につきましては、弊社にてキャンセルを行います。

ミントブルーとベビーピンクが織りなす、とろけるようなかわいさ。

「EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」でしか出会えない特別な「ミャクミャクソフト」の世界観を、ぜひご自宅でもお楽しみください。

■7月1日（水）よりイートインメニューが新しくなります。

EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店では、ご好評いただいているイートインメニューがリニューアル。ミャクミャクの世界観を表現した新メニューが加わり、見て楽しい、食べておいしい特別なプレートをご用意しました。

思わず写真を撮りたくなるかわいらしさと、ここでしか味わえない限定感とともに、大阪・関西万博の思い出を語り合う、心弾むひとときをお楽しみください。

※現在監修中のため、デザインが変更となる場合がございます。

※写真はイメージです。

プレートA

「ミャクミャク たこ焼＆オムそばプレート」

（税込4,950円）

・えびチーズたこ焼

・たこオムそば

・ミャクミャクミニソフト（いちご・ソーダ）

・お好きなドリンク

※写真はイメージです。

プレートB

「らぽっぽ特製ミャクミャク おいもパンケーキプレート」

（税込4,950円）

・おいもパンケーキ

（ホイップ・おいもフロマージュ・いちごソース・練乳付）

・大学芋

・EXPO2025まん（いちごチョコ・抹茶カスタード）

・ミャクミャクミニソフト（いちご・ソーダ）

・お好きなドリンク

【カフェ概要】

店 名：EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店

住 所：〒530-0011 大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA 1

営業時間：2026年4月27日（月）～10月31日（土）

10:00～21:00（ラストオーダー：店内20:00、テイクアウト21:00）

電話番号：080-6079-8950

＜EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店に関するお問い合わせ先＞

expo2025-oc-lapoppo@shirohato.com

【イートイン事前予約について】

事前にご予約いただけます。

下記URLよりアクセスください。

事前予約サイト：https://lapoppo.com/expo2025-oc/

※テイクアウトの事前予約はありません。