SAGA Woman Work Design Project スキルアップセミナーを開催します！

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公益財団法人佐賀県産業振興機構


　公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース（以下「RYO-FU BASE」。）は、佐賀県と連携し、女性の多様なキャリア形成を支援する「SAGA Woman Canvasプロジェクト」の一環として、起業やキャリアアップを目指す女性のチャレンジを後押しする「SAGA Woman Work Design Project」を展開しています。


　本プロジェクトは、女性の多様なキャリア形成を支援する視点と産業振興・スタートアップ支援の視点を融合させ、企業に在籍する中でのキャリアアップと、自ら事業を起こす挑戦の双方を支援し、“やりたい仕事”を実現できる環境づくりを推進するものです。


　このたび、自分らしく挑戦するための力を、実践的に身につけるスキルアップセミナー（第2回）の開催にあたり、参加者の募集を開始しました。


　ビジネスやキャリア形成に関して「何かしたい」気持ちはあるけれど、まだ何かはわからない方や起業・副業・社内外でのキャリアアップなど、新しい挑戦に関心のある方、また女性のキャリア形成のプロセスを理解し、社内の活躍推進に生かしたい経営者・管理職・人事担当者にもおすすめです。


本セミナーの概要

１ 開催日時


　　 令和８年７月２日（木曜日）18時30分～20時00分


２ 会場


SAGA CHIKA（佐賀県佐賀市城内１丁目１-59 佐賀県庁地下１階）


※オンラインでも視聴可能です。（要事前申込）


３ 参加費


無料


４ プログラム


● 18時30分～18時40分　オープニング


　　 ● 18時40分～19時35分　インプットセッション・参加者ワーク


● 19時50分～20時00分　クロージング・次回イベント案内



＜ゲストスピーカー＞


原口 唯氏/株式会社YOUI/九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップセンター准教授


2026年より現職。地域・企業・大学・行政をつなぐ共創支援、起業家育成、ソーシャルベンチャー支援、組織・チーム変革のための研修やチームコーチングに取り組むほか、自分らしい問いを起点に、事業やキャリアを形にする学びの場づくりを実践している。




＜内容＞


- 自分の「手持ちの資源（経験・興味・つながり）」を棚卸しする
- 手持ちの資源をもとに「小さく試せる一歩」を考える

５ 申込方法


　　 以下のWebサイトの応募フォームからお申し込みください


https://forms.office.com/e/WvqMfjJB71(https://forms.office.com/e/WvqMfjJB71)


※申込期限：令和８年７月２日（木）正午まで


６ お問い合せ先


「SAGA Woman Work Design Project」運営事務局　有限責任監査法人トーマツ


Email：sagawoman@tohmatsu.co.jp




本プロジェクトの詳細や今後のイベントやセミナー等の情報は、


以下のWebサイトからご確認いただけます。


https://sagawoman-work-design.com