SAGA Woman Work Design Project スキルアップセミナーを開催します！

公益財団法人佐賀県産業振興機構

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース（以下「RYO-FU BASE」。）は、佐賀県と連携し、女性の多様なキャリア形成を支援する「SAGA Woman Canvasプロジェクト」の一環として、起業やキャリアアップを目指す女性のチャレンジを後押しする「SAGA Woman Work Design Project」を展開しています。

本プロジェクトは、女性の多様なキャリア形成を支援する視点と産業振興・スタートアップ支援の視点を融合させ、企業に在籍する中でのキャリアアップと、自ら事業を起こす挑戦の双方を支援し、“やりたい仕事”を実現できる環境づくりを推進するものです。

このたび、自分らしく挑戦するための力を、実践的に身につけるスキルアップセミナー（第2回）の開催にあたり、参加者の募集を開始しました。

ビジネスやキャリア形成に関して「何かしたい」気持ちはあるけれど、まだ何かはわからない方や起業・副業・社内外でのキャリアアップなど、新しい挑戦に関心のある方、また女性のキャリア形成のプロセスを理解し、社内の活躍推進に生かしたい経営者・管理職・人事担当者にもおすすめです。

本セミナーの概要

１ 開催日時

令和８年７月２日（木曜日）18時30分～20時00分

２ 会場

SAGA CHIKA（佐賀県佐賀市城内１丁目１-59 佐賀県庁地下１階）

※オンラインでも視聴可能です。（要事前申込）

３ 参加費

無料

４ プログラム

● 18時30分～18時40分 オープニング

● 18時40分～19時35分 インプットセッション・参加者ワーク

● 19時50分～20時00分 クロージング・次回イベント案内

＜ゲストスピーカー＞

原口 唯氏/株式会社YOUI/九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップセンター准教授

2026年より現職。地域・企業・大学・行政をつなぐ共創支援、起業家育成、ソーシャルベンチャー支援、組織・チーム変革のための研修やチームコーチングに取り組むほか、自分らしい問いを起点に、事業やキャリアを形にする学びの場づくりを実践している。

＜内容＞

- 自分の「手持ちの資源（経験・興味・つながり）」を棚卸しする- 手持ちの資源をもとに「小さく試せる一歩」を考える

５ 申込方法

以下のWebサイトの応募フォームからお申し込みください

https://forms.office.com/e/WvqMfjJB71(https://forms.office.com/e/WvqMfjJB71)

※申込期限：令和８年７月２日（木）正午まで

６ お問い合せ先

「SAGA Woman Work Design Project」運営事務局 有限責任監査法人トーマツ

Email：sagawoman@tohmatsu.co.jp

本プロジェクトの詳細や今後のイベントやセミナー等の情報は、

以下のWebサイトからご確認いただけます。

https://sagawoman-work-design.com