SAGA Woman Work Design Project スキルアップセミナーを開催します！
公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース（以下「RYO-FU BASE」。）は、佐賀県と連携し、女性の多様なキャリア形成を支援する「SAGA Woman Canvasプロジェクト」の一環として、起業やキャリアアップを目指す女性のチャレンジを後押しする「SAGA Woman Work Design Project」を展開しています。
本プロジェクトは、女性の多様なキャリア形成を支援する視点と産業振興・スタートアップ支援の視点を融合させ、企業に在籍する中でのキャリアアップと、自ら事業を起こす挑戦の双方を支援し、“やりたい仕事”を実現できる環境づくりを推進するものです。
このたび、自分らしく挑戦するための力を、実践的に身につけるスキルアップセミナー（第2回）の開催にあたり、参加者の募集を開始しました。
ビジネスやキャリア形成に関して「何かしたい」気持ちはあるけれど、まだ何かはわからない方や起業・副業・社内外でのキャリアアップなど、新しい挑戦に関心のある方、また女性のキャリア形成のプロセスを理解し、社内の活躍推進に生かしたい経営者・管理職・人事担当者にもおすすめです。
本セミナーの概要
１ 開催日時
令和８年７月２日（木曜日）18時30分～20時00分
２ 会場
SAGA CHIKA（佐賀県佐賀市城内１丁目１-59 佐賀県庁地下１階）
※オンラインでも視聴可能です。（要事前申込）
３ 参加費
無料
４ プログラム
● 18時30分～18時40分 オープニング
● 18時40分～19時35分 インプットセッション・参加者ワーク
● 19時50分～20時00分 クロージング・次回イベント案内
＜ゲストスピーカー＞
原口 唯氏/株式会社YOUI/九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップセンター准教授
2026年より現職。地域・企業・大学・行政をつなぐ共創支援、起業家育成、ソーシャルベンチャー支援、組織・チーム変革のための研修やチームコーチングに取り組むほか、自分らしい問いを起点に、事業やキャリアを形にする学びの場づくりを実践している。
＜内容＞
- 自分の「手持ちの資源（経験・興味・つながり）」を棚卸しする
- 手持ちの資源をもとに「小さく試せる一歩」を考える
５ 申込方法
以下のWebサイトの応募フォームからお申し込みください
https://forms.office.com/e/WvqMfjJB71(https://forms.office.com/e/WvqMfjJB71)
※申込期限：令和８年７月２日（木）正午まで
６ お問い合せ先
「SAGA Woman Work Design Project」運営事務局 有限責任監査法人トーマツ
Email：sagawoman@tohmatsu.co.jp
本プロジェクトの詳細や今後のイベントやセミナー等の情報は、
以下のWebサイトからご確認いただけます。
https://sagawoman-work-design.com