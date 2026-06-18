サイエンスアーツ、全国1.5万室に導入されている 宿泊施設向け客室インフォメーションツール「crotta」と連携～宿泊業界のDXと業務効率化を推進～

株式会社サイエンスアーツ

株式会社サイエンスアーツ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：平岡竜太朗）は、フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom（バディコム）」と、株式会社ルーツ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：石田真也）が提供する、客室インフォメーションツール「crotta（クロッタ）」との連携を開始したことをお知らせします。

■連携によって実現できること

宿泊業界では、人手不足やインバウンド需要への対応などによりスタッフの負担が増大しており、業務効率化と顧客満足度の向上が急務となっています。本連携では、現場の負担軽減に寄与する以下の機能を実現します。

■crottaとは

- フロントの取次負担ゼロと、チーム全体の初動加速客室からのリクエストを、フロント担当者を介さず、現場の担当スタッフやグループ全体へ直接配信します。フロントの電話取次ぎや伝達業務の負担を削減するとともに、情報共有の漏れを防ぎ、初動対応のスピードを大幅に向上させます。- 「作業の手を止めない」即応体制の構築客室の「crotta」端末で行われた施設予約、ルームオーダー、アメニティ依頼などの情報を、スタッフが利用する「Buddycom」へリアルタイムに音声・テキストで直接通知します。スタッフは作業を中断して管理PCを確認しに行く必要がなくなり、場所を問わず即座にゲストの要望を把握できます。- 装備の1台集約による、現場の機動性と快適性の最大化これまで内線とトランシーバーの2台持ちが必要だった環境を、スマートフォン1台に集約します。装備品を軽量化し、1台のデバイスで内線対応とスタッフ間通信をシームレスに行えるようになるため、現場の機動性と業務効率が向上します。

crottaシリーズは、宿泊施設向けの客室インフォメーションサービスです。タブレット・スマートテレビ・ゲストのスマートフォンを通じて、館内案内のデジタル化と、ゲストとの非対面コミュニケーションやリクエスト対応の円滑化を実現します。スタッフの業務負荷軽減とオペレーションの効率化を支えるとともに、ゲストにとって快適で利便性の高い滞在体験の向上に貢献します。また、日本全国で導入実績を有しており、15,000室以上の宿泊施設に導入されています。

■Buddycomとは ( https://buddycom.net/ )

フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」は、インターネット通信網（4G、5G、Wi-Fi(R)）を利用して、スマートフォンやタブレットにアプリをインストールすることで、トランシーバーや無線機のように複数人と同時コミュニケーションを可能にするサービスです。音声、テキストチャット、動画、位置情報（IoT）に加え、AIを利用したデジタルアシスタントでのコミュニケーションが可能です。

利用実績は、航空、鉄道、建設、福祉施設、流通など様々な業種にわたり、コミュニケーション手段としての活用がされています。

■株式会社サイエンスアーツ について

サイエンスアーツは、「フロントラインワーカーに未来のDXを提供し、明るく笑顔で働ける社会の力となる」ことをミッションとして掲げ、フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売を行っております。2021年に東証マザーズに上場（現在はグロースに移行）し、現在では5年連続シェアNo.1※を獲得しました。今後も、スタッフ間コミュニケーションに留まらず、スタッフとお客様、スタッフとAIを美しくつなげることで、フロントラインワーカーが明るく笑顔で働ける社会を目指してまいります。

※ 音声（映像）コミュニケーションツール出荷金額・社数（ノンデスクワーカー向け）デロイト トーマツ ミック経済研究所「デスクレス SaaS 市場の実態と展望 2025 年度版」