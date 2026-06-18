新経済連盟のアントレプレナー表彰「JX Awards2026」受賞者が決定！！

一般社団法人 新経済連盟

一般社団法人 新経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：三木谷浩史、以下「新経連」）では、事業・経営面で最先端を走るスタートアップを経営し、アントレプレナーとしての行動・挑戦が、新経済連盟の目指す JX（Japan Transformation）*と合致する経営者を表彰する、「JX Awards」を実施しています。



今年も第一線で活躍する多彩な有識者5名による選考委員会にて、「JX Awards2026」大賞1名、選考委員特別賞2名の計3名を、以下の通り選出いたしました。



【JX Awards2026 受賞者】

■大賞

・多田 智裕 氏（株式会社AIメディカルサービス(https://www.ai-ms.com/) 代表取締役）

■選考委員特別賞

・福代 孝良 氏（株式会社アークエッジ・スペース(https://arkedgespace.com/) 代表取締役CEO）

・宇垣 承宏 氏（株式会社オレンジ(https://orange.inc/ja) 代表取締役/CEO）

【JX Awards2026 選考委員会】

・藤田 晋（新経済連盟 副代表理事／サイバーエージェント 代表取締役）

・吉田 浩一郎（新経済連盟 理事／クラウドワークス CEO）

・程 近智（新経済連盟 幹事／ベイヒルズ 代表取締役）

・田中 若菜（リンクトイン 日本代表）

・大薗 恵美（一橋大学ビジネススクールICS専攻長・教授）

なお、本受賞者に対しては、新経連大型イベント「JX Live! 2026」の当日に表彰式を行いますので、ぜひご注目ください。（昨年の表彰式の様子はこちら(https://youtu.be/KD9E-l5O-Kw?si=aQJ2r35xr9ho3Myx)）



【JX Live！2026】イベント特設サイトはこちら(https://nest.jane.or.jp/jxlive2026/)

・開催日時：7月28日（火）12:00-受付開始

・会場：虎ノ門ヒルズ内「TOKYO NODE」（東京都港区虎ノ門２丁目６－２ 虎ノ門ヒルズステーションタワー 8F,45F～47F）

・料金：新経済連盟一般会員：無料、非会員22,000円(税込)、学生：無料

・参加申込：https://nest.jane.or.jp/jxlive2026/

※登壇者ならびにテーマは変更となることがあります。



本イベントに関する取材・メディアパートナー等のお申込みは、新経済連盟広報部（press@jane.or.jp）へメールにてご登録ください。

なお、お申し込みの際は、以下の情報をご記入いただきますようお願いいたします。

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*2022年の活動開始10周年に合わせて、新経済連盟が打ち出した新たな活動指針。未来を見極める力を持ったアントレプレナー（実業家）たちが主役となり、その力を結集して日本を変えていくことを宣言している。