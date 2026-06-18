クロスマイル、動画マニュアル・教育システム「クロスワーク マニュアル管理」で第38回 ものづくり ワールド [東京]に初出展

XMile株式会社

物流・倉庫・製造・建設などのノンデスク業界向けSaaS・プラットフォーム「ロジポケ」「クロスワークマニュアル管理」 と物流業・建設業・製造業に特化した転職サイト「クロスワーク」を提供するX Mile株式会社（読み：クロスマイル、本社：東京都新宿区、代表取締役：野呂 寛之、以下「当社」）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくり ワールド [東京]」に出展いたします。

小間位置：W21-51

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

■出展概要

当社が提供する物流・倉庫・製造・建設などのノンデスク業界向けSaaS・プラットフォーム「ロジポケ」「クロスワークマニュアル管理」 、HRプラットフォーム「クロスワーク」など、物流DXを推進する各種サービスをご紹介します。

「クロスワークマニュアル管理」は、作業手順を動画でわかりやすく共有し、現場教育の標準化と組織力向上を支援する動画マニュアル管理ツールです。

物流・倉庫・製造・建設などのノンデスク業界では、業務手順の伝達が口頭や紙・テキスト資料に依存しやすく、教育品質のばらつきや引き継ぎ工数の増加が課題となっています。

「クロスワークマニュアル管理」では、現場の作業フローを動画化し、クラウド上で一元管理することで、いつでも・どこでも・誰でも、均質な教育を受けられる環境を実現します。新人や外国人スタッフへの教育標準化に加え、認証監査などで求められる教育証跡の管理負担軽減にも貢献します。



また、HRプラットフォーム「クロスワーク」は、物流業・建設業・製造業などのノンデスク業界に特化した人材採用サービスです。各業界向けの転職サイトを通じて、企業の採用活動を支援しています。

展示ブースでは、動画マニュアル管理ツール「クロスワークマニュアル管理」デモ画面を実際にお試しいただけます。

業務効率化と人材戦略の両面から、持続可能な体制の構築をご提案いたします。

https://www.xmile.co.jp/service/xworkmanual

■開催概要

名 称：第38回 ものづくり ワールド [東京]

日 時：2026年7月1日（水）～3日（金）10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト

参加費：無料（下記サイトより来場事前登録が必要）

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1705563219860450-K3V

■X Mile株式会社 会社概要

会社名：X Mile株式会社（クロスマイル）

代表者：代表取締役CEO 野呂 寛之

所在地：

・東京オフィス（本社／イーストサイドスクエア）：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア W7F

・東京オフィス（ルーシッドスクエア）：東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト 4F

・大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 4F

・名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区錦2-9-14 伏見スクエアビル 4F

・広島オフィス：広島県広島市南区京橋町9-21 三共京橋ビル 8F

・福岡オフィス（HCCビル）：福岡県福岡市中央区大名1-8-6 HCCビル 5F

・福岡オフィス（三陽長浜ビル）：福岡県福岡市中央区長浜2-3-6 三陽長浜ビル 6F

設立 ：2019年2月

HPサイト：https://www.xmile.co.jp/

受賞歴：

・【Forbes JAPAN】次代を担う新星たち「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出（令和5年）

・【健康経営】全国健康保険協会の「健康優良企業宣言」を実施し、健康優良企業に認定（令和4年）

・【ダイバーシティ推進】一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会「WOMAN's VALUE AWARD」受賞（令和3年）

■X Mileのビジョン「テクノロジーの力で、ノンデスクワーカーが主役の世界を」

日本の生産人口は、今後20年間で1428万人減少すると予想されています。特に人手不足が深刻な職種はドライバー、建設作業者、警備員、といった「ノンデスクワーカー」です。

ノンデスク産業において顕在化している問題は、「働き手の不足・労働生産性の低さ」の大きく2点です。現在私たちは双方の課題解決へ向けた取り組みを進めています。

＜サービス概要＞

（1） ノンデスク産業向けSaaS・プラットフォーム （労働生産性の低さを解決）

運輸業界では社会問題化する日本最大のドライバー不足と同時に「多重化下請け構造」や電話・紙・FAXを中心とした「低い労働生産性」など、多くの解決すべき業界課題が存在しています。クロスマイルは、それらをソフトウェアによって解決し、事業者の売上最大化・コスト改善を図ることで、インフラ産業である運輸業界を支えています。

▼物流業界向け経営支援サービス「ロジポケ」

運送業界に特化した業務改善・経営支援クラウドサービスで、運送業にまつわる業務をまるっとデジタル化できる点が最大の特長です。

■製品やサービスに関するお問い合わせ先

TEL：050-1780-3184

HP：https://logipoke.com/

■各種SNS運用中！

・お役立ちコラム：https://logipoke.com/column

・X：https://x.com/logipoke_xmile

・Facebook：https://www.facebook.com/logipoke



（2） HRプラットフォーム （働き手不足を解決）

クロスワークは、物流・運送・建設特化の人材採用システムです。登録者数は全国に70万人を超え、取引事業所数は20,000社以上。上場企業含め、大手グループ様の導入実績があります。また、ドライバーや施工管理、整備士など職種に特化した人材紹介サービスも提供しており、即戦力人材の確保に役立つサービスを展開しております。

https://x-work.jp/

■各種SNS運用中！

・Intagram：https://www.instagram.com/xwork2024/

・X：https://x.com/xwork_job

・TikTok：https://www.tiktok.com/@xwork2024

・YouTube：https://www.youtube.com/@xwork_official_channel

■採用情報

X Mileでは、巨大産業の変革に挑戦する仲間を積極採用中です。

今回の調達資金を活用し、超巨大なノンデスク産業のDXを推し進めるため、コンパウンドスタートアップとしてマルチバーティカルな事業開発を支える人材採用・組織を強化いたします。

当社は、ソフトウェアエンジニアやデザイナー、プロダクトマネージャーといった職種を中心としたプロダクト部門、法人営業や事業開発などのセールス部門、財務や人事といったコーポレート部門の3部門で構成されております。

今後の採用活動を通じて、特にプロダクト、セールスの両部門の組織を拡大するほか、トップマネジメント人材を採用してまいります。



▼会社採用情報

・採用ページトップ：https://www.xmile.co.jp/recruit

・会社紹介資料：https://speakerdeck.com/xmile/recruit

・コンセプトムービーURL：https://www.youtube.com/watch?v=xbxtcc_m5qA

・エンジニア採用情報：https://recruit-xmile.notion.site/X-Mile-812097f723a74632ad23d86f7219d0e4

▼採用応募はこちらから

https://www.xmile.co.jp/recruit

▼その他・問い合わせ先

以下、問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://www.xmile.co.jp/inquiry

■報道関係者からの問い合わせ先

X Mile株式会社 広報

MAIL：pr@xmile.co.jp

TEL：03-6845-3624