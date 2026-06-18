【夏の行楽準備】エフシーエルYahoo!ショッピング店が最大50%OFFのセールを爆買WEEKにあわせて開催

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年6月19日よりYahoo!ショッピングにて開催される「爆買WEEK」にあわせ、最大50%OFFとなる特別セールを開始します。

梅雨の夜道も安心！圧倒的な視認性を誇るエフシーエルのLEDアイテム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/107_1_bb60600841521a6be16fecdda12b3ba7.jpg?v=202606181051 ]セール会場はこちら :https://store.shopping.yahoo.co.jp/fcllicoltdshy/bce8c9d5b2.html

雨や霧が多くなる梅雨の季節。夜間の視界不良による運転の不安を解消するため、エフシーエルから圧倒的な明るさを誇る車用「レジェンダリーシリーズ」と、ライダー必見の「調光式バイク用フォグランプ」を特別価格でご提案します。

「レジェンダリーシリーズ」～極限の明るさで確かな視界を～

純正ハロゲン球の約10倍の明るさを誇る、エフシーエル最高峰のLEDヘッドライト/フォグランプです。

ライダーにもおすすめ！「調光式 2色切り替えバイク用フォグランプ」

- 悪天候に強いカラーリング：人気の「イエロー（9,000lm）」や「ライムイエロー（10,000lm）」が、雨や霧の中でも白線や路面をくっきりと照らし出します。- 圧倒的な耐久性：点灯5分後でも明るさがほぼ低下しない優れた放熱設計を採用。長寿命で安心して長くご使用いただけます。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/107_2_75dc592b8bf1f8a46924d70c4d55212f.jpg?v=202606181051 ]商品はこちら :https://store.shopping.yahoo.co.jp/fcllicoltdshy/fl-03-single.html

ツーリング中の急な天候変化や、バッテリーの負担が気になるライダーにおすすめの最新モデルです。

- シーンで使い分ける調光・2色切り替え：

晴天時はホワイト、悪天候時はイエローに切り替え可能。さらに、市街地向けの「エコモード」と暗い峠道向けの「ハイパワーモード」をスイッチ一つで調整できます。

- バッテリーに優しい安心設計：

エンジン再始動時は必ず消費電力の少ないエコモードから立ち上がる「リセット機能」を搭載。小排気量車や旧車でも電力不足のリスクを軽減します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/107_3_4212c1900c4e8d6343af6bcd3ee11400.jpg?v=202606181051 ]商品はこちら :https://store.shopping.yahoo.co.jp/fcllicoltdshy/fbike-fogdimwy.html

最大50%OFF＆ポイント還元！爆買WEEKセール！

カーパーツ・バイクパーツ専門店のエフシーエル(fcl.)は、2026年6月19日からの3日間、Yahoo!ショッピングにて開催される「爆買WEEK」に参加いたします。 期間中は対象商品の大幅なお値引きに加え、まとめ買いでさらにお得になるPayPayポイント還元キャンペーンも実施されます。

エフシーエル(fcl.)について

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/107_4_9a4dd6a6e8d9f34fceec78b62125b06a.jpg?v=202606181051 ]セール会場はこちら :https://store.shopping.yahoo.co.jp/fcllicoltdshy/bce8c9d5b2.html

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

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信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)