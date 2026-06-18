5年連続受賞！女性のための頭皮美容液『ふわ姫』がモンドセレクション2026で金賞

株式会社ソーシャルテック

株式会社ソーシャルテック（本社：東京都新宿区、代表取締役：望月 亨）が展開する、女性向け頭皮美容液『ふわ姫』（医薬部外品）は、この度、世界的に権威のある「モンドセレクション2026」において、5年連続*となる【金賞】を受賞したことをお知らせいたします。

* 2022年~2026連続受賞

このような世界的な評価機関から高い品質や優れた使用感を認められ続けていることを大変喜ばしく思うとともに、何より長年にわたりご愛用いただいている多くのお客様に、深く感謝申し上げます。

▼ふわ姫公式サイト

https://biolucia.jp/shopping/lp.php?p=fuwahime006_ef(https://biolucia.jp/shopping/lp.php?p=fuwahime006_ef)

■ モンドセレクションとは

モンドセレクションは、1961年にベルギーで創立された、世界的に権威のある国際品質評価機関です。 各分野の専門家が、成分分析といった科学的検査と、使用感などの官能評価の両面から厳しく審査を行います。

中でも「金賞」以上の賞は、最終スコアが80％以上の極めて優れた品質の商品にのみ授与される特別な賞です。国際基準の厳格な審査をクリアした「確かな品質の証」として、世界中で高い信頼を得ています。

■ 世界が認めた確かな品質。『ふわ姫』が支持され続ける理由

『ふわ姫』は、「髪のボリュームが気になって思い通りのヘアスタイルが決まらない」「分け目や生え際が目立つようになってきた」といった、年齢を重ねるごとに増える大人女性の髪や頭皮の悩みに寄り添うために開発された女性向け頭皮美容液（育毛剤）です。

1. 5つの有効成分が多角的にアプローチ

女性の頭皮環境を整え、美しく健やかな毛髪を育むために、厳選した5つの有効成分（センブリエキス、グリチルリチン酸ジカリウム、酢酸DL-α-トコフェロール、パントテニルエチルエーテル、ピロクトンオラミン）を配合。

薄毛・抜け毛を予防し、スタイリング(ドライヤーでのブロー等)により根元から立ち上がるようなふんわり髪へ導きます。

2. べたつかず、素早く馴染むこだわりのテクスチャー

毎日のヘアケアが楽しみになるよう、使用感にも徹底的にこだわりました。

サラッとした使い心地で、ベタつきを残さず頭皮に素早く浸透*。

朝のスタイリングや夜のスキンケア時に、心地よくご使用いただけます。

* 角質層まで

3. 頭皮への優しさを追求した処方

デリケートな大人の頭皮をいたわるため、13種の無添加*を実現。

毎日心地よくお使いいただける設計です。



* パラベン、合成香料、着色料、鉱物油、紫外線吸収剤、シリコーン、キレート剤、カチオン系界面活性剤、サルフェート、フェノール系酸化防止剤、重金属、放射線照射原料、ホルモン関連物質

■夏の頭皮トラブル対策に。6月20日より楽天市場にて20%OFFのセール開催

夏は紫外線やエアコンによる乾燥、発汗によって頭皮環境が乱れやすく、抜け毛などの頭皮トラブルが顕在化しやすい季節です。

5年連続でモンドセレクション金賞を受賞した『ふわ姫』をお得にお買い求めいただけるこの機会に、ぜひご注目ください。

■対象期間： 2026年6月20日（土）20:00 ～ 6月26日（金）01:59

■内容：20％OFFセール

■商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/biolucia/biolucia-essence_1-r/(https://item.rakuten.co.jp/biolucia/biolucia-essence_1-r/)

《商品概要》

商品名 ：ふわ姫育毛エッセンス（医薬部外品）

販売名 ：ふわ姫

内容量 ：100mL

《 Bio Luciaふわ姫公式ショップ 》

公式サイト：https://biolucia.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/TOP/page/8180982C-99E4-4235-B4B6-79CCF532A0CB

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