リノベーションスタジオKULABO（株式会社sumarch）、ANDPAD AWARD 2026「ベストおうちノートユーザー賞」を受賞

株式会社sumarch

愛知県・岐阜県・東京都(一部エリア除く)でリノベーション事業を展開する株式会社sumarch(本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：鳥居儀彰、以下KULABO)は、このたび建設DXサービス「ANDPAD（アンドパッド）」が主催する「ANDPAD AWARD 2026」において、「ベストおうちノートユーザー賞」を受賞いたしました。

お客様との円滑なコミュニケーションが評価

「ベストおうちノートユーザー賞」は、ANDPADの顧客コミュニケーション機能「おうちノート」を活用し、お客様との情報共有やコミュニケーションを積極的に行い、家づくりの満足度向上に貢献した企業・担当者に贈られる賞です。

KULABOでは、お客様が安心して家づくりを進められるよう、施工状況の共有や各種連絡、打ち合わせ内容の確認などをデジタル上で円滑に行える環境づくりに取り組んでまいりました。

今回の受賞は、そうした日々の取り組みがお客様との信頼関係構築や満足度向上につながっている点を評価いただいたものと考えております。

「おうちノート」とは

おうちノートは、ANDPADが提供する住宅会社・工務店とお客様をつなぐコミュニケーションツールです。

家づくりの進捗確認や写真共有、メッセージのやり取りなどをスマートフォンやパソコンから行うことができ、お客様と担当者がリアルタイムで情報共有できる環境を実現します。

これにより、

- 家づくりの進捗が見える安心感- お問合せや相談のしやすさ- 施工中のコミュニケーション品質向上

などにつながり、お客様満足度の向上に貢献しています。

今後について

KULABOは、「家づくりを通じて豊かな暮らしを提供する」という想いのもと、お客様一人ひとりに寄り添ったサービスの提供に取り組んでいます。

今後もデジタルツールを活用しながら、お客様とのコミュニケーションを大切にし、より安心して家づくりを進めていただける環境づくりに努めてまいります。

【受賞写真】

※ANDPAD AWARD 2026 授賞式の様子

■ANDPAD AWARD 2026について

ANDPAD AWARDは、建設・住宅業界においてANDPADを活用し、業務改善や顧客満足向上に貢献した企業・担当者を表彰するアワードです。

詳細はこちら：https://page.andpad.jp/andpad_award/latest/

KULABOとは

リノベーションスタジオKULABOは愛知県・岐阜県・東京都（一部エリア除く）において、中古戸建、中古マンションのリノベーション・大規模リフォームの提案をしています。

リノベーションを前提とした中古物件のご紹介から、プラン・デザインの提案、施工、アフターメンテナンスまで一貫してサポートします。お客様のニーズやご予算、ライフスタイルに合わせて部分リフォームからフルリノベーション、耐震工事や断熱工事まで幅広くご対応。デザイン性と価格のバランスを取り、可能な限りお客様のご要望を叶えつつ、適正価格でプランを提案します。

会社概要

■会社名

株式会社sumarch

コーポレートサイト：https://sumarch.co.jp/

■代表者

代表取締役 鳥居 儀彰

■ブランド名

リノベーションスタジオKULABO

KULABO HP：https://kulabo.co.jp/

■所在地

本社 〒450-6421 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング21F

TEL：052-526-1395 FAX：052-526-1396

店舗

中村スタジオ/千種スタジオ/昭和スタジオ/緑スタジオ/一宮スタジオ/春日井スタジオ/岡崎スタジオ/長久手スタジオ/豊田スタジオ/恵比寿スタジオ

■設立

2009年11月

■事業内容

不動産再生事業(リフォーム・リノベーション)

■従業員数

300名(2026年4月時点)

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■一般の方からのお問合せ先

リノベーションスタジオお客様総合窓口

0120-85-7755

10:00～18:00 年中無休(年末年始除く)