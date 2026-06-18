個人年収1,500万円超が一般の6.3倍--GRAND視聴者は『超富裕層』が高密度、高単価toC6事例で接触者認知 最大20倍超のリフトを実証

GRAND株式会社

オフィスビル広告メディア『GRAND』を運営するGRAND株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：坂上仁／三菱地所グループ）は、高単価toC商品（高級車・高級宿泊・高級ジュエリー・高級寝具・プレミアム家電・資産運用等）の認知獲得と購入意向形成をめぐる自社の調査結果と実証事例を公開しました。GRAND視聴者のうち、個人年収1,500万円以上の層は8.1%（一般1.3%の6.3倍）、プラチナカード保有も12.9%（一般2.6%の5.0倍）、金融資産1億円以上も7.6%（同3.3倍）にのぼり、高単価商品の主要購買層となる富裕層・超富裕層が高密度で含まれることが分かりました。あわせて、高単価toC商品の実証6案件では、ブランドリフト調査で視聴者の接触者認知率が平均約69%、認知の低い新規ブランドでは最大20倍超のリフトとなることを実証しています。

GRAND視聴者は『超富裕層』が高密度--年収・資産・プレミアムカードのすべてで一般を上回る

GRAND視聴者（n=1,036）と一般（n=1,035）を比較したところ、年収・金融資産・プレミアムカード保有・投資不動産検討のすべての指標で、視聴者が一般を大きく上回りました。とりわけ「投資余力があり、すでに資産を築いている」超富裕層の密度が高いことが分かります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47349/table/76_1_72e49284107909c271067bc2ef7a6b37.jpg?v=202606180951 ]

個人年収1,500万円超・金融資産1億円超という「超富裕層」が高密度で、ブラックカード保有も一般の約4.5倍です。高級車・高級ジュエリー・高級腕時計・高級宿泊・高級寝具・プレミアム家電から、資産運用・プライベートバンキングまで、高単価商品の主要購買層が中核を占めるため、新ブランドの告知にも、プレミアムラインの訴求にも適しています。

なお、GRANDは原則として全設置面に配信するマスメディアであり、特定の個人を「狙い撃つ」ものではありません。本データは、GRAND視聴者という母集団のなかに、高単価商品の主要購買層がどの程度含まれているかを「可視化」したものです。

高単価toCの実証事例--接触者認知のリフトと能動行動を可視化

高単価商品は『信頼』と『プレミアム感』が購入の決め手となり、認知だけでは購入意向まで動きにくいのが課題です。GRANDでは、高単価toC商品の実証6案件（高級美術／高級寝具／高単価電動シェーバー／ウェアラブル健康デバイス／英語教育／高単価エンタメ体験）のブランドリフト調査で、視聴者が認知にとどまらず能動的な行動を起こすことを実証しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47349/table/76_2_2bb45cb093833688d213bbb00c3b5f30.jpg?v=202606180951 ]- 接触者認知率は平均約69%。元々の認知が低い新規ブランドでは非接触群の十数倍～20倍超に達し、すでに広く知られたブランドでも上積みを確認- 行動喚起率は平均約87%、公式サイト訪問率は平均約20%、検索などの行動率は平均約14%--購入検討の入口となる能動行動を確認- 高級美術・高級寝具・高単価シェーバーのブランドは2～3回の継続実証で安定したリフトを確認- 高単価エンタメ体験（1人10万円超のVIP体験）の事例では、検索行動が3割に達するなど、富裕層の高関与アクションを確認

※数値は高単価toC商品の実証6案件の平均値・実測レンジです。平均値・倍率は丸め前の原データで算定しており、表示値同士の単純計算とは一致しない場合があります。本リリースでは出稿企業・ブランドの社名および個社数値・調査IDは非掲載とし、各事例の詳細は事例報告書にてご案内します。

媒体環境--信頼度46.0%・低ストレス感49.4%

高単価商品は「信頼」と「プレミアム感」が広告効果を左右します。オフィスビルワーカー2,071人を対象とした調査では、GRANDの媒体信頼度は46.0%（9媒体中2位）、低ストレス感は49.4%（9媒体中1位）でした。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/47349/table/76_3_ab347c0e613d0789b8f945aaca26f043.jpg?v=202606180951 ]

低ストレス感はYouTube（33.8%）・電車車内（21.8%）と比較しても約2倍以上の高水準です。媒体側の信頼度・低ストレスはブランドイメージに直結するため、信頼される環境でストレスなく接触できることが、高単価ブランドの世界観の訴求と購入意向形成に適しています。

なぜ高単価商品にGRANDか--３つの理由

データ出典

- 超富裕層が高密度：個人年収1,500万円以上が一般の6.3倍、金融資産1億円以上が3.3倍、プラチナカード保有が5.0倍、投資不動産検討が5.4倍。高単価商品の主要購買層がGRAND視聴者に高密度で含まれる。- 高単価toC6事例で実証：接触者認知率は平均約69%、認知の低い新規ブランドでは最大20倍超のリフト。行動喚起率 平均約87%・検索 約14%・サイト訪問 約20%（社名・個社数値は非掲載）。- 高信頼・低ストレスの媒体環境：媒体信頼度46.0%（9媒体中2位）・低ストレス感49.4%（同1位）。「信頼」「プレミアム感」が命の高単価ブランド構築に直結。[表4: https://prtimes.jp/data/corp/47349/table/76_4_22e609348bac1fc78f9e5e7809c92cfd.jpg?v=202606180951 ]

※年収・資産・保有・検討状況・行動指標は調査時点の実測値であり、出稿による到達・認知・購入を個別に保証するものではありません。各事例の数値は該当時点のブランドリフト調査結果です。

※本リリースは広告媒体に関する調査データ・実証事例の発表であり、資産運用商品を含む特定の商品の購入を勧誘・推奨することを目的とするものではありません。

今後の展望

GRANDは「使われていながら活かされていない空間」を、ビジネスパーソンへの新たなマスメディアへと転換するため、東京都心・関西・名古屋への設置拡大を進めています。高単価toC商品（高級車・高級宿泊・高級ジュエリー・高級寝具・プレミアム家電・資産運用等）をはじめ、認知から購入意向形成までが成長の鍵となる領域の広告主に対し、「どの視聴者層に届くか」を可視化したデータと実証事例の提供を続けてまいります。

なお、本リリースの基となる調査データと代表事例をまとめた事例報告書をご用意しております。ご関心のある広告主・代理店の皆様は、下記よりお問い合わせください。

会社概要

- お問い合わせ：https://tokyo-grand.jp/contact- GRAND媒体資料（メディアシート）：https://box.tokyo-grand.jp/p/grand/ms2607_09

社名：GRAND株式会社（三菱地所グループ）

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3-3-1 四谷安田ビル6階

代表取締役社長：坂上仁

事業内容：オフィスビルメディア『GRAND』の運営

URL：https://tokyo-grand.jp/