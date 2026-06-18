折りたたみ日傘の“畳むの面倒”にもう悩まない。28,000本売れた“すごい日傘”「晴雫」｜楽天タイムセール開催

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、晴雨兼用折りたたみ日傘「晴雫 - はれしずく -」シリーズを、楽天市場の期間限定タイムセールで販売します。

「晴雫」は、完全遮光・UVカット100％・UPF50＋、耐水圧10,000mm以上の晴雨兼用仕様を備えた折りたたみ日傘です。日傘と雨傘を持ち替えずに使える“1本で完結”の発想が支持され、2025年のワンシーズンで28,000本を販売。今回のタイムセールでは、折り目が整いやすい「形状キープ」手開きタイプを含むシリーズ商品を、期間限定で販売します。

楽天市場・Amazonにて販売中

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hHfErUKZ4NQ ]

楽天市場では、晴雨兼用折りたたみ日傘「晴雫 - はれしずく -」シリーズを対象に、2026年6月20日（土）10:00から6月21日（日）9:59まで、期間限定のタイムセールを実施します。

対象商品は1,860円から、メーカー希望小売価格から最大70％OFFで販売。手動タイプ、自動開閉タイプ、形状キープタイプ、自動開閉タイプ＋ハンディファン「すずみ」セットが対象です。

楽天市場 公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1414paaut/

また、本製品はAmazon公式ストアでも販売中です。Amazonでは不定期で限定セールやキャンペーンを実施する場合があります。最新の販売情報は、Amazon公式ストアにてご確認ください。

Amazon公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/853ED4A0-3796-4DBC-A745-F6B89315D2AF?channel=PRT-HARE-260618T

※価格・セール内容・開催期間は、急遽変更となる場合がございます。最新の情報は、楽天市場・Amazonの各公式ショップにてご確認ください。

28,000本売れた“すごい日傘”「晴雫」とは

2025年3月発売の「晴雫 - はれしずく -」は、予約販売分やモール販売分を含め、2025年10月31日時点で累計28,000本を突破しました。

「晴雫 - はれしずく -」は、日傘と雨傘を持ち替えずに使える“1本で完結”の発想から生まれた、晴雨兼用の折りたたみ日傘です。

完全遮光・UVカット100％・UPF50＋の高い日傘性能に加え、雨の日にも使える耐水圧10,000mm以上の仕様を備えています。日差しが強い日も、急な雨の日も、バッグに1本入れておくことで外出先の天候変化に対応しやすいアイテムとして支持され、ワンシーズンで28,000本を販売しました。

折りたたみ日傘の“畳むの面倒”に着目

折り目を整えやすく、収納時のストレスを軽減する「形状キープ」仕様

折りたたみ日傘は持ち歩きやすい一方で、使用後にきれいに畳むのが面倒に感じられることがあります。特に外出先では、傘を閉じたあとに生地が広がったり、折り目が整いにくかったりすることが小さなストレスになりがちです。

「晴雫」シリーズの「形状キープ」手開きタイプは、そうした収納時の使いやすさに着目したモデルです。特殊な生地と加工により折り目をキープしやすく、傘を閉じたあとに軽く整えるだけで、さっと畳みやすい設計に仕上げています。

※形状を完全に保持する機能ではありません。使用状況や畳み方により、仕上がりには個体差があります。

完全遮光・UVカット100％、UPF50＋の高い日傘性能

完全遮光・UVカット100％、UPF50＋などの性能は第三者機関で検査済み

6月から夏にかけて強まる日差し対策として、通勤・通学、買い物、旅行、レジャーなど幅広いシーンで活躍します。

晴れの日も雨の日も使いやすい晴雨兼用仕様

「晴雫 - はれしずく -」は、日差し対策だけでなく、雨の日にも使いやすい晴雨兼用仕様と吸水傘カバーを備えた、“1本で完結”を目指した折りたたみ日傘です。

「晴雫」シリーズは、日傘としての遮光性だけでなく、雨傘としての使いやすさにもこだわっています。

濡れた傘をそのまましまいやすい吸水傘カバー付き。電車やバスでの移動中、商業施設への入店時、バッグの中に傘を入れたいときなど、濡れた折りたたみ傘の置き場に困るシーンでも使いやすい仕様です。

楽天市場・Amazonにて販売中

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=8Bcn2mcngaM ]

楽天市場では、晴雨兼用折りたたみ日傘「晴雫 - はれしずく -」シリーズを対象に、2026年6月20日（土）10:00から6月21日（日）9:59まで、期間限定のタイムセールを実施します。

対象商品は1,860円から、メーカー希望小売価格から最大70％OFFで販売。手動タイプ、自動開閉タイプ、形状キープタイプ、自動開閉タイプ＋ハンディファン「すずみ」セットが対象です。

楽天市場 公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1414paaut/

また、本製品はAmazon公式ストアでも販売中です。Amazonでは不定期で限定セールやキャンペーンを実施する場合があります。最新の販売情報は、Amazon公式ストアにてご確認ください。

■ BELLEMONDについて

Amazon公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/853ED4A0-3796-4DBC-A745-F6B89315D2AF?channel=PRT-HARE-260618B

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/