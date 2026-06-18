Formlabs次世代SLS 3Dプリンター「Fuse X1」国内提供に向けた展開を開始【APPLE TREE株式会社】
APPLE TREE株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴秀明）は、先日発表した米国の3Dプリンターメーカー「Formlabs」との販売代理店契約に基づき、同社の次世代SLS（粉末焼結）方式3Dプリンター「Fuse X1」の日本国内での展開を開始いたします。
「Fuse X1」は、粉末材料を用いたSLS（粉末焼結）方式を採用し、試作から最終製品まで対応可能な3Dプリンターです。サポート材を必要としない造形方式により、複雑形状や内部構造を持つ部品の製造に適しています。
さらに、高密度なパッキングによる複数部品の同時造形や、造形から後処理までの最適化されたワークフローにより、生産性と運用効率の向上を実現します。
これにより、外注に依存していた部品製造の内製化を支援します。
■Fuse X1の特長
サポート不要の高自由度造形
粉末焼結方式によりサポート材を使用せず造形が可能です。
複雑形状や内部構造を持つ部品でも一体造形ができ、設計自由度を高めます。
中空構造や可動機構など、従来困難だった設計にも柔軟に対応します。
高密度パッキングによる生産性向上
造形エリア内に部品を高密度に配置することで、一度に複数部品の造形が可能です。
造形スペースを最大限に活用し、生産効率の向上とコスト削減に貢献します。
安定したワークフロー
造形から後処理までの工程が最適化されており、安定した品質と再現性の高い出力を実現します。
作業の標準化により、担当者による品質差を抑え、安定した運用を支援します。ます。
内製化を支援する運用性
従来ハードルとされていたSLS導入において、運用効率と生産性を両立し、実用的な内製化環境の構築を支援します。
外注から内製への移行をスムーズにし、開発スピードの向上に貢献します。
■ 製品概要
製品名：Fuse X1
造形方式：SLS（粉末焼結方式）
対応用途：試作、機能部品製造、小ロット生産
特長：サポート不要造形、高密度生産、安定した出力品質
製品ページはこちら :
https://apple-tree.co.jp/brand/formlabs/fuse-x1/
■関連情報：Formlabs新製品発表ウェビナーのご案内
本製品に関連し、Formlabsによる新製品発表ウェビナーが開催されます。
Formlabs新製品発表Webinar
～次世代SLS方式3Dプリンター「Fuse X1」＆新レジン「Flexible 80A」を徹底解説～
日時：
2026年6月24日 15:00（JST）
内容：
・Fuse X1解説
・Flexible 80A Resin解説
・質疑応答
・展示会ブース紹介
ウェビナー申込はこちら :
https://formlabs.zoom.us/webinar/register/6717812203828/WN_W9KN5wIPSPyKyNL11Dc5Vg#/registration
本製品の導入や仕様に関する詳細については、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら :
https://apple-tree.co.jp/contact/
会社概要
APPLE TREE株式会社
■所在地
大阪本社：
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階
06-6710-9061
東京支社：
〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階
03-6450-1163
■設立：
2012年10月
■事業内容：
3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /
3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /
新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ
■各種ホームページ
APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp
Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged
FLASHFORGE：https://flashforge.jp
SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp
STARAY：https://staray.co.jp
PollyPolymer：https://pollypolymer.jp