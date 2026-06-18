Formlabs次世代SLS 3Dプリンター「Fuse X1」国内提供に向けた展開を開始【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴秀明）は、先日発表した米国の3Dプリンターメーカー「Formlabs」との販売代理店契約に基づき、同社の次世代SLS（粉末焼結）方式3Dプリンター「Fuse X1」の日本国内での展開を開始いたします。

「Fuse X1」は、粉末材料を用いたSLS（粉末焼結）方式を採用し、試作から最終製品まで対応可能な3Dプリンターです。サポート材を必要としない造形方式により、複雑形状や内部構造を持つ部品の製造に適しています。

さらに、高密度なパッキングによる複数部品の同時造形や、造形から後処理までの最適化されたワークフローにより、生産性と運用効率の向上を実現します。

これにより、外注に依存していた部品製造の内製化を支援します。

■Fuse X1の特長

サポート不要の高自由度造形

粉末焼結方式によりサポート材を使用せず造形が可能です。

複雑形状や内部構造を持つ部品でも一体造形ができ、設計自由度を高めます。

中空構造や可動機構など、従来困難だった設計にも柔軟に対応します。

高密度パッキングによる生産性向上

造形エリア内に部品を高密度に配置することで、一度に複数部品の造形が可能です。

造形スペースを最大限に活用し、生産効率の向上とコスト削減に貢献します。

安定したワークフロー

造形から後処理までの工程が最適化されており、安定した品質と再現性の高い出力を実現します。

作業の標準化により、担当者による品質差を抑え、安定した運用を支援します。ます。

内製化を支援する運用性

従来ハードルとされていたSLS導入において、運用効率と生産性を両立し、実用的な内製化環境の構築を支援します。

外注から内製への移行をスムーズにし、開発スピードの向上に貢献します。

■ 製品概要

製品名：Fuse X1

造形方式：SLS（粉末焼結方式）

対応用途：試作、機能部品製造、小ロット生産

特長：サポート不要造形、高密度生産、安定した出力品質

■関連情報：Formlabs新製品発表ウェビナーのご案内

製品ページはこちら :https://apple-tree.co.jp/brand/formlabs/fuse-x1/

本製品に関連し、Formlabsによる新製品発表ウェビナーが開催されます。

Formlabs新製品発表Webinar

～次世代SLS方式3Dプリンター「Fuse X1」＆新レジン「Flexible 80A」を徹底解説～

日時：

2026年6月24日 15:00（JST）

内容：

・Fuse X1解説

・Flexible 80A Resin解説

・質疑応答

・展示会ブース紹介

ウェビナー申込はこちら :https://formlabs.zoom.us/webinar/register/6717812203828/WN_W9KN5wIPSPyKyNL11Dc5Vg#/registration

本製品の導入や仕様に関する詳細については、お気軽にお問い合わせください。

会社概要

お問い合わせはこちら :https://apple-tree.co.jp/contact/APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp