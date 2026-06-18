日本たばこ産業株式会社

JTは、「ウィズ」ブランドのインフューズドたばこ*1用デバイス「ウィズ2」で使用いただける全５銘柄の現行のたばこカプセルを、味わいはそのままに内容量２倍のお求めやすいBIG PACK仕様へリニューアルし、2026年8月4日より全国のコンビニエンスストア及びたばこ販売店等にて発売します。

「ウィズ2」は、インフューズドテクノロジー*2により「加熱待ち時間ゼロ」「たばこのにおいをほぼ感じない」「雑味のないフレーバー」を実現し、周囲に配慮しながらたばこを愉しむひとときを提供する、インフューズドたばこ用デバイスです。2023年9月の発売以来、多くのお客様からご好評いただいております。

この度、よりご満足いただける商品を目指してお客様調査を行ったところ、「ウィズ」をご愛顧いただいている多くのお客様が一度に複数パックをまとめて購入されていることが分かりました。こうした利用実態を踏まえ、利便性の更なる向上を目的にリニューアルします。

新しいウィズ用たばこカプセルは、味わいはそのままに、現行品（620円/カプセル5個・カートリッジ1本）の2倍となる内容量（カプセル10個・カートリッジ2本）に変更し、価格は1,200円（税込）のお求めやすいBIG PACK仕様へと生まれ変わります。

JTは、今回のウィズ用たばこカプセルのリニューアルをはじめ、お客様の多様なニーズにお応えし、これまで以上にご満足いただける商品の提供、サービスの向上を目指してまいります。

*1 インフューズドたばことは、リキッド（液体）を加熱することで発生させたベイパー（蒸気）をたばこ顆粒の入ったカプセルを通過させ、味・香りを抽出したたばこベイパーを愉しむ商品です。たばこ葉を直接加熱しないため、たばこのにおいをほぼ感じず、燃焼に伴う副流煙が発生しないことが特徴です。

*2 インフューズドテクノロジーとは、コーヒーやお酒で使用されている、香りを染み込ませる技術をヒントに、霧化したリキッドがたばこ顆粒の入ったカプセルを通ってたばこベイパーを発生させる技術です。

発売概要

2026年8月4日より、CLUB JTオンラインショップ、全国のコンビニエンスストア及びたばこ販売店等にて発売します。

【販売店舗】

・ CLUB JTオンラインショップ

https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CG000185

・ 全国のコンビニエンスストア

・ 全国のたばこ販売店等

※ CLUB JT オンラインショップは、8月4日10時より発売します。

「ウィズ」用たばこカプセル ラインアップ

ウィズ用たばこカプセルは、お客様の味・香りの好みに合わせ、5銘柄のラインアップよりお選びいただけます。「ウィズ2」は、2つの加熱モードを選べるデュアルモードを搭載しており、ハイモードにすることで、さらに際立つフレーバーをお愉しみいただけます。

「ウィズ」ブランドについて

「ウィズ」ブランドは、価値観やライフスタイルがますます多様化する時代だからこそ、“周囲との心地よい関係と自分だけの時間やリズム、そのどちらも大切にしながら自然体でいること”を提案します。

それらの特徴に、個性豊かなたばこカプセルのラインアップが合わさり、あなたという個性と直感的に共鳴する体験をお届けします。

インフューズド用たばこデバイス「ウィズ2」は、インフューズドテクノロジーにより「加熱待ち時間ゼロ」「たばこのにおいをほぼ感じない」「雑味のないフレーバー」を実現し、周囲に配慮しながらたばこを愉しむことを提供します。

パッと、好きなときに ：加熱待ち時間ゼロで、オンオフ自由自在

サッと、さりげなく ：たばこのにおいをほぼ感じないから、楽しみながら配慮できる

フワッと、フレーバー広がる：雑味のないフレーバーを実現し、澄み切った味わいを体験できる

楽しみながら、気づかいもできる。もっと自分らしくて、あたらしい毎日を。

＜Ploom専用カスタマーサービス＞

電話番号：0120-108-513

受付時間：10:00～21:00

休業日 ：12月30日～1月4日