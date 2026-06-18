Aurora Mobile × AIストーム株式会社、日本市場における業務提携を締結

Aurora Mobile株式会社

顧客エンゲージメントおよびマーケティングテクノロジー（MarTech）分野における主要プロバイダーであるAurora Mobile Limited（NASDAQ: JG）の日本法人、Aurora Mobile株式会社（所在地：東京都港区、以下「Aurora Mobile」）は、このたび、AIストーム株式会社（本社：東京都千代田区、東証スタンダード：3719、以下「AIストーム」）と、日本市場におけるAIを活用した顧客オペレーション高度化に向けた業務提携を締結いたしました。

（出典：AIストーム株式会社公式ウェブサイト）

今回の協業の一環として、AIストームの完全子会社である株式会社日本テレシステム（以下「NTS」）の実際のビジネス環境において、Aurora Mobileが有するAIプロダクト（EngageLabおよびGPTBots.ai）の導入・検証プロジェクトを開始いたしました。Aurora Mobileのテクノロジー基盤と、AIストームが日本市場で培ってきた事業基盤を融合させることで、日本企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力に支援してまいります。

提携の背景：AIを「ツール」から「実際のビジネス価値」へ

日本のコンタクトセンターおよびBPO産業は、労働力不足と顧客ニーズの高度化という構造的な課題に直面しています。企業の課題は「AIツールを導入するか否か」から、「AIをいかにして実際の業務ワークフローに組み込み、測定可能なビジネス価値を生み出すか」へと移行しています。

Aurora Mobileは、数多くのグローバル企業に対し、安定したメッセージ配信、顧客エンゲージメント、マーケティングテクノロジー（MarTech）、および高度なAIソリューションを提供する主要プロバイダーです。今回の提携では、日々膨大な顧客インタラクションを支えてきた強固なインフラと知見を活かし、NTSでの実証プロジェクトを第一歩として、日本のサービス産業に向けて業務効率化と顧客体験向上を両立させるAIソリューションの提供を目指します。

Aurora Mobileのプロダクトポートフォリオ：「Connect, Engage, Act with AI」

Aurora Mobileは、「Connect, Engage, Act with AI」のアプローチを通じ、企業がAIを実際のビジネスアクションへと転換するための基盤を提供します。

Aurora Mobile 創業者兼CEO 羅偉東（Weidong Luo）のコメント

- EngageLab：統合された顧客データとAIエージェントを活用し、SMS、Eメール、WhatsApp、LINEなどのマルチチャネルを通じてシームレスなカスタマーサポートを実現するCXプラットフォームです。顧客接点を最適化し、企業と顧客のより強固な関係構築を支援します。- GPTBots.ai：ナレッジ、コンテキスト、ワークフロー、そしてAIの実行能力を結びつけ、カスタマーサービスやオペレーションのシナリオにおいて実際のビジネス成果をもたらす「エンタープライズ向けAIエージェント＆ワークフロープラットフォーム」です。

「日本市場におけるAI顧客オペレーションの高度化に向けて、AIストームと協業できることを大変嬉しく思います。当社の目標は、単に人間の労働力をAIに置き換えることではなく、AIの力で「顧客との関係性」を再定義することにあります。Aurora MobileのテクノロジーとAIストームの現地での実行力を組み合わせることで、日本企業のAI導入を実証実験（PoC）の段階から本番運用・実際のビジネス価値の創出へと着実に引き上げ、クライアント企業に長期的な価値を提供してまいります。」

Aurora Mobileは、AIストームとの今回の業務提携を通じて、日本市場におけるAI顧客オペレーションの高度化をさらに推進し、企業の業務効率化と顧客体験向上に貢献してまいります。

EngageLabについて

EngageLab(https://www.engagelab.com/?utm_source=social+media&utm_medium=PR)は、AI・統合顧客データ・高信頼性マルチチャネル配信を基盤に、認証・マーケティング・カスタマーサポートを一元的に統合する「AIファースト CXプラットフォーム」です。チャネルをまたいだシームレスなコミュニケーションを通じて、企業と顧客のより強固な関係構築を支援します。

お問い合わせ：marketing@engagelab.com

GPTBots.aiについて

GPTBots.ai(https://www.gptbots.ai/?utm_source=social+media&utm_medium=PR)はAurora Mobileのエンタープライズ向けAIエージェント＆ワークフロープラットフォームです。構築のための「Devspace」と稼働のための「Workspace」という2つのコアモジュールにより、カスタマーオペレーション、企業ナレッジマネジメント、業務プロセス自動化において、AIエージェントの構築・デプロイ・ガバナンスを支援します。

お問い合わせ：marketing@gptbots.ai

Aurora Mobile Limitedについて

Aurora Mobile Limitedは2011年に設立されたNASDAQ上場企業（NASDAQ: JG）です。グローバル企業向けに、オムニチャネルエンゲージメント・AIマーケティング・AIカスタマーサポート・アイデンティティセキュリティを統合したデジタルインフラを提供しています。主力ブランド「EngageLab」およびAIプラットフォーム「GPTBots.ai」を通じて、企業のデジタルトランスフォーメーションを包括的に支援しています。

詳細はこちら：https://www.aurora-mobile.com/ja_JP

メディアお問い合わせ：marketing@aurora-mobile.com