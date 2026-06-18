WecrinがヨーロッパのFuturo Perfectoと提携。日欧ディープテック企業の人材獲得と市場参入を一気通貫で支援

株式会社Wecrin概要

グローバル採用・海外市場展開パートナーである株式会社Wecrin（日本）は、欧州有数のディープテック資金調達支援会社であるFuturo Perfecto Innovacion（スペイン・マドリード）との戦略的パートナーシップ締結をいたしました。



本パートナーシップにより、両社は日欧のグローバルなディープテックエコシステムを横断し、スタートアップおよびスケールアップ企業に対して人材採用・市場参入・資金調達の面から統合的な支援を提供します。

パートナーシップの目的

■ ディープテック人材採用の強化

Futuro Perfectoが支援するEIC Acceleratorグラント採択企業をはじめとする欧州ディープテック企業に対し、Wecrinが保有するSTEM分野の修士号や博士号を持つ海外リクルーターネットワークを活用し、エンジニア・研究者・事業開発人材採用、組織開発を手がけます。

■ 日欧の事業展開・市場参入支援

日本のディープテック企業が欧州市場に参入する際、またその逆方向においても、Wecrinの日欧ブリッジ機能とFuturo Perfectoの欧州ネットワーク・助成金知見を組み合わせた市場参入戦略の構築を手がけます。

■ エコシステム連携

日本のディープテック企業に対し、EIC/Horizon Europe等の公的資金調達獲得から、資金調達後の人材採用・欧州GTMまでを一気通貫で手がけます。両社のネットワークを活用したエコシステムパートナーの相互紹介や、欧州ディープテック領域の主要カンファレンスである「Horizon Deep Tech Summit(https://www.horizondeeptech.com/)」への共同参画も推進します。

両社について

■ Futuro Perfecto Innovacion について

Futuro Perfectoは15年以上にわたり、欧州全域のディープテックスタートアップに対してHorizon Europe・EIC Acceleratorをはじめとする欧州グラントの獲得支援を行ってきた専門会社です。累計1億ユーロ超の資金調達実績を持ち、35カ国以上にクライアントを擁します。民間資金調達（エンジェル・VC・ファミリーオフィス）との連携も強みとしています。



■ Wecrin Inc. について

Wecrinは、テック分野に強みを持つグローバル採用・海外市場展開パートナーです。宇宙、AI、ロボティクス分野など40社以上のスタートアップでの支援実績を持ち、海外に展開するSTEM分野の修士号や博士号を持つリクルーターネットワークを活用したエンジニア採用やグローバル組織開発を強みとしています。

海外市場展開支援においては、欧州・中東・アフリカ・アジアを中心にテクノロジー分野での豊富な実績を有します。米国スタートアップの欧州・中東アフリカ・アジア展開、日系企業のアフリカ市場参入、ドイツスタートアップの日本市場参入など、多方向のクロスボーダー事業開発を手がけてきました。

会社概要

■ Futuro Perfecto Innovacion S.L.

所在地：マドリード、スペイン

代表者：Jaime Trainor Goiria

事業内容：

・ EIC Accelerator・Horizon Europeをはじめとする欧州グラント獲得支援

・ ディープテック企業向け民間資金調達支援（エンジェル・VC・ファミリーオフィス）

・ 国際コンソーシアム組成・プロジェクト管理

URL：https://www.futuro-perfecto.eu



■ 株式会社Wecrin

所在地：東京都中央区銀座1丁目22番1号

代表者：青木 文

事業内容：

・ 海外トップ大学出身のリクルーターネットワークを活用したグローバル採用代行事業

・ 海外高度人材の採用・定着支援

・ クロスボーダービジネス支援・海外GTM

URL：https://www.wecrin.com



■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Wecrin

メールアドレス：corporate@wecrin.com