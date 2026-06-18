最近の環境問題についてどう思う？生活者のリアルな声を大調査！【1000人アンケート】

環境問題とは？身近な暮らしにも関わる地球の課題

株式会社ナビット

環境問題とは、環境の変化に伴って生じている問題の総称のことです。

例えば、代表的なものには、「地球温暖化・森林破壊・海洋汚染・水質汚染・大気汚染」などが挙げられます。



なかでも地球温暖化は、気温の上昇だけでなく、海面水位の上昇にもつながる深刻な問題とされています。

海面水位が上がると、陸地が減少するおそれがあるほか、高潮や洪水などの水害リスクが高まることも懸念されています。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「環境問題について」アンケートを実施しました。

・調査期間：2026年4月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

毎年6月が「環境月間」であると知っている人は約1割

【調査】

毎年6月が「環境月間」であることを知っていますか？（対象：1,000名）

毎年6月が「環境月間」であることを知っていますか？という質問については、「知ってる」が10.5％「知らない」が89.5％と、知っている人は約1割にとどまる結果となりました。

普段、エコや環境のことを意識している人は、7割強

【調査】

普段、エコや環境のことを意識していますか？（対象：1,000名）

「普段、エコや環境のことを意識していますか？」という質問については、「意識している」が16.2％、「どちらかと言えば意識している」が55.9％と、合わせると72.1％の人が意識していることが分かりました。

関心のある環境問題は、「地球温暖化」

【調査】

関心のある環境問題は何ですか？（対象：1,000名）※回答数3,646人

「関心のある環境問題は何ですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「地球温暖化」が703人、「ごみの問題」が536人、「海洋汚染」が366人と続きました。地球温暖化に関心がある方が多いようです。

環境問題について、日頃から取り組んでいるのは「ゴミの分別」

【調査】

環境問題について、日ごろから取り組んでいることは何ですか？（対象：1,000名）※回答数3,665人

「環境問題について、日ごろから取り組んでいることは何ですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「ゴミの分別」が716人、「エコバッグ・マイボトルの使用」が636人、「節電」が541人と続きました。

最近の環境問題について、あなたの意見は？

今回は、「最近の環境問題について、意見があれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップして紹介します。

「どのような行動がどれくらい環境に負荷をかけており、環境問題にどのくらい影響を与えるのか具体的に知りたい。それがわかれば、さらに日頃の行動で環境問題を意識しやすくなると思う」

「年々夏の暑さが恐ろしい」

「日本各地で森林を伐採して、ソーラーシステムがどんどん作られているが、もっと法を整備して簡単に許可がおりないようにしてほしい。１度失った森をもとに戻すにはものすごい年月がかかると思う」

「気にはなりますが、具体的に何をすべきかがわかりません」

「散歩をしながらゴミ拾いをしているのですが、最初は多さに驚きました。散歩コースはきれいになりましたが、毎日落ちていない日はないです。身近なところから、環境問題を考えようと思いました」

フリー回答では、夏の暑さや異常気象など、地球温暖化を身近な問題として感じている声が多く見られました。



また、ゴミの分別やリサイクル、食品ロスなど、日常生活の中で取り組める環境問題に関心を寄せる意見もありました。一方で、「気になるけれど何をすればよいかわからない」といった声もありました。



さらに、太陽光発電による自然環境への影響や、環境政策の進め方に疑問を抱く意見も見られました。

環境問題への関心は高い一方で、身近な行動から社会全体での取り組みまで、さまざまな視点から意見が寄せられる結果となりました。

身近な環境問題に対して、私たちができることは？

環境問題は地球全体に関わる大きな課題ですが、一人ひとりの行動の積み重ねが未来につながります。

例えば、

- 節電や節水を心がける- ゴミを減らし、分別やリサイクルを徹底する- 徒歩や自転車、公共交通機関を利用する- 再生可能エネルギーを選択する

といった身近な取り組みも環境負荷の軽減につながります。

環境問題は決して他人事ではなく、私たちの日々の暮らしとも深く関わっています。未来の環境を守るためにも、まずは身近な行動を見直すことから始めいきましょう。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=110088