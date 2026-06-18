熱帯夜をリネンで心地よく。寝具ブランド「NeMu/Re」が職人仕立ての新商品、フランスリネン敷パッド＆枕パッドを発売！

株式会社北川商店

株式会社北川商店（本社：大阪府、以下「北川商店」）が展開する、直営オンラインストア「NeMu/Re（ネムリ）」は、2026年6月18日（木）より、夏の寝室を快適にする新商品「フランスリネン 敷パッド」および「フランスリネン 枕パッド」を発売いたします。

また、新商品の発売を記念して、セット購入で10%OFFとなる「夏リネン・キャンペーン」を、同日より2026年8月末までの期間限定・数量限定（合計30組）で開催いたします。

日本の職人技と、上質な天然素材が織りなす「夏の快眠」を、あなたの寝室へ。

直営オンラインストア「NeMu/Re」：https://nemuri-factory.com/(https://nemuri-factory.com/)

蒸し暑い日本の夏を、天然素材の力で心地よく

天然素材フランス産リネンとブリティッシュウール（英国羊毛公社認定）を使用

近年、地球温暖化による記録的な猛暑や熱帯夜の増加が続く中、エアコンによる冷えや乾燥を避けたいといった、健康志向の方へ向けた天然素材による睡眠環境の見直しが注目されています。北川商店では、「快眠と機能の追求」をテーマに「適人適寝」の考えのもと、長年培った寝具開発の技術を活かし、夏に最適な天然素材を探求してきました。

そこで行き着いたのが、優れた通気性と吸湿性を誇る「フランス産の上質な亜麻（リネン）」です。日本の熟練職人が一針一針、丁寧に仕立てることで、大量生産には真似できない、五感に心地よい極上の寝具が誕生しました。視覚に届くナチュラルなカラー、触れた瞬間のシャリっとした清涼感、天然素材ならではの自然な質感。それぞれが眠りへの心地よい導入となります。

フランスリネンが持つ「育てる素材」の魅力

ナチュラルな風合いとサラっとした肌触りが特徴

本商品に使用しているフランスリネンは、しなやかで強く、耐久性に優れているのが特徴です。

サラっと、熱がこもらない！天然繊維ブリティッシュウールが力を発揮

- 抜群の通気性と吸湿性： 汗をかいても素早く吸収・発散し、朝まで蒸れにくく涼やかな肌触りをキープします。- 洗うほどに増す柔らかさ： 自宅で洗濯を繰り返すたびに、肌なじみの良い柔らかさへと変化。「育てる楽しみ」が味わえます。ブリティッシュウール（英国羊毛公社認定）を使用

一般的な夏用敷パッドに使われる化学繊維（ポリエステル等）は汗を吸う能力（吸湿性）、湿気を外に逃がす力（放湿性）が悪く、ムレやすい繊維とされています。北川商店では、高い吸放湿性を持つ「ブリティッシュウール100%」を中綿に使用。

吸湿性、発散性、難燃性、抗菌・消臭、空気清浄、土に還る、発熱、撥水というウールの「8つの機能」を余すことなく発揮できるよう設計。快眠に必要な調湿性を確保するため最適量150g/平方メートル としています。

また、北川商店は英国羊毛公社認定の代理店として品質・産地が管理されているウールのみを使用。確かな品質のウールをお届けいたします。

1年中快適に過ごせる、こだわり抜いた「3層構造」

北川商店オリジナルの3層構造

３層構造の表面には独特のシャリ感とひんやりとした肌触りを持つフランスリネンを配し、中綿には同じく吸湿・発散性に優れたブリティッシュウールを挟み、さらに、背面には、江戸時代から続く麻織物の名産地・滋賀高島産の麻混生地を採用しました。この生地が持つ独特のシボ（凹凸）は通気性に優れ、現代の夏寝具にも理想的な素材です。

この構造により、優れた通気性と調湿性を実現。夏だけでなく1年中いつでもサラサラとした極上の肌触りをキープし、快適にお過ごしいただける敷パッドおよび枕パッドに仕上がりました。

ずっと使える職人技。長持ちとズレ防止の工夫

引っ張る力がかかっている状態ベッド用の取り付けゴムは引っ張る力を軽減します

洗うほどに風合いが育ち、何年も長く愛用できるフランスリネンだからこそ、取り付けゴムの耐久性にも妥協をせず強度の強いものを使用しております。

ベッドに装着する際、一般的な敷布団用の角度で縫い付けられたゴムを使用すると、過度な引っ張る力が加わり劣化を早めてしまいます。フランスリネン敷パッドは、ベッド用・敷布団用それぞれでゴムの縫い付け角度を微妙に調整。1点ずつ職人が丁寧に仕立てるからこそ叶う、北川商店ならではの特別仕様です。

素材も仕立ても『ずっと長く使える』ことを前提とした、サステナブルな一品。

フランスリネン敷パッドは、ベッド用、敷布団用でゴムの取り付け方法を選択いただけます。

枕パッドのオリジナル裏面仕様。着脱しやすく、ズレを防ぎます。

枕パッドの裏面は北川商店オリジナルのポケット仕様。脱着しやすく、ゴム製と違い伸びることなく長期間、快適にご使用いただけます。

寝室のインテリアを彩る、洗練された3つのカラー展開

お部屋を彩る3カラー

「眠りの時間に美を育む」というNeMu/Reのコンセプトに基づき、心安らぐ3つの上質なカラーをご用意しました。

ナチュラルなインテリアになじみやすいブロンズ（生成り）色。- ブロンズ：温もりを感じる上質な色合いで、落ち着いた大人の寝室を演出します。柔らかな雰囲気を演出するラベンダー色。- ラベンダー： 心を静める穏やかなラベンダー色は眠りに向かう時間を優しく整えてくれます。落ち着いたお部屋を演出するマリン色。- マリン： 爽やかな地中海ブルーのマリン色は夏の寝室を一新する清涼感あふれるカラーです。

※各色、画面モニターの色合いにより実際の商品カラーと多少違いが出てしまう場合があります。

製品情報

【限定30組】夏の睡眠を格上げする「夏リネン・キャンペーン」概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/184969/table/1_1_eea75952ba812d2b2db4cffdb8591d4d.jpg?v=202606181252 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/184969/table/1_2_ff7c4ec60a2eaf4b2a6dd655cd8bbdc6.jpg?v=202606181252 ]

新商品の発売に合わせ、敷パッドと枕パッドをセットでご購入いただいたお客様を対象に、期間限定の特別割引キャンペーンを実施いたします。

対象商品： フランスリネン 敷パッド ＋ フランスリネン 枕パッド（同色セット）

特典： セット購入で 10％OFF

限定数量： 各色10組 ／ 合計30組限定（全サイズ通算、なくなり次第終了）

開催期間： 2026年6月18日（木）～ 2026年8月末まで

販売ページ： https://nemuri-factory.com/

キャンペーン価格： 敷パッド＋枕パッドのセット価格

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/184969/table/1_3_10ffd017349d16eed25af2039e357e94.jpg?v=202606181252 ]

※枕パッドは2サイズとも同価格(通常価格8,250円（税込））です。購入の際、サイズをお選びいただけます。

ブランド「NeMu/Re（ネムリ）」について

NeMu/Re オンラインストア https://nemuri-factory.com/

「眠りの時間を豊かに。眠りの時間に美を育む。」

五感の心地よさを磨くことで、心と体がゆるむ、深く上質な睡眠をお届けする寝具ブランドです。ブランド名「NeMu/Re」の“Re”には、「再び（Re）」「整える（Reset）」「回復する（Recover）」「リラックス（Relax）」という意味が込められています。長年寝具に携わる熟練の職人が、一枚一枚心を込めて手作りでお仕立てしています。

株式会社北川商店について

「適人適寝」の考えに基づき快眠と寝具の機能の追求を続けてまいりました。職人が手引きした真綿布団や英国羊毛公社認定のブリティッシュウール寝具など、天然素材と職人の手仕事にこだわった寝具の企画・開発・卸売りを行う工房です。

会社概要

会社名：株式会社北川商店

所在地：〒559-0005 大阪市住之江区西住之江2-12-18

TEL：06-6672-3034 / FAX：06-6672-3036

事業内容：寝具の企画・開発・卸売り

直営オンラインストア： NeMu/Re（https://nemuri-factory.com/）

公式サイト： https://kitagawa-futon.com/