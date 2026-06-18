別府湾を一望する夜景が楽しめるレストラン「THE PEAK」、ディナーパーティープランの販売を開始

株式会社関屋リゾート

SEKIYA RESORT（所在地：大分県別府市）が運営するホテル「GALLERIA MIDOBARU」内のレストラン「THE PEAK」は、2026年6月18日より、5名様からご利用いただける「パーティープラン」の販売を開始いたします。

本プランは、企業の懇親会や歓送迎会、同窓会、記念日のお祝いなど、さまざまなシーンでご利用いただけるディナー限定のプランです。別府湾を望む高台のロケーションと、落ち着いたホテルレストランの空間の中で、普段の宴会とはひと味違う特別な時間をご提供いたします。

THE PEAKの魅力は、時間とともに移り変わる別府ならではの景色です。夕暮れに染まる別府湾、街に灯りがともる夜景など、開放感あふれる店内から望む風景が、大切な人との語らいの時間をより印象的に演出します。

パーティープランでは、本格イタリアンコースをご用意。アミューズ、前菜、パスタ、メインディッシュ、デザートの全5品を通して、旬の食材を活かした料理をお楽しみいただけます。

また、本プランをご利用のお客様には、別府駅からTHE PEAKまでの無料送迎バスをご用意しております。高台に位置するレストランならではの眺望を楽しみながらも、移動の負担なく安心してご利用いただけます。

美しい夜景、本格的な料理、心地よい空間。THE PEAKならではの魅力を詰め込んだパーティープランで、特別な夜のひとときをお楽しみください。

■ パーティープラン概要

販売開始日：2026年6月18日

提供時間：ディナータイム

利用人数：5名様～

料金：お一人様 9,900円（税込）～

内容：イタリアンコース料理（アミューズ・前菜・パスタ・メイン・デザート）

会場：THE PEAK（GALLERIA MIDOBARU内）

特典：別府駅～THE PEAK間 無料送迎バス付き

お問い合わせ : tota-kawamura@b-sekiya.com

THE PEAK

GALLERIA MIDOBARU（ガレリア御堂原）の宿泊棟に隣接する、アートと調和したグリルダイニング。

“THE PEAK”は、鶴見岳中腹の立地を象徴し、「頂上」「旅のクライマックス」「九州最高温度の窯調理」の意味を込めた店名です。

大きな窓からは、昼は開放的な景色、夜は宝石のような別府の夜景を望めます。

今村 隆三 / SEKIYA RESORT 総料理長

2005年から5年間、イタリア・フィレンツェで修行。魚介料理の名店「オステリア ダ サンテ」で経験を積み、素材の旨みを最大限に引き出すシンプルな調理を信条としています。

「レストランもホテルも、お客様の旅の一部。だからこそ、料理を通してその旅が素敵な思い出になるように役立ちたい」――そんな思いを胸に、一皿一皿に心を込めています。

お食事のご予約はこちら

https://www.tablecheck.com/ja/galleria-midobaru

ご宿泊のご予約はこちら

https://beppu-galleria-midobaru.jp/

SEKIYA RESORT公式ホームページはこちら

https://www.sekiyaresort.jp/

■SEKIYA RESORTについて

GALLERIA MIDOBARUテラス御堂原別邸はる樹

株式会社SEKIYA RESORTは、大分県別府市にて120年以上の歴史を持つ宿泊事業を基盤に、「旅で世界とヒトを明るくする」という理念のもと、旅館・ホテル運営および新規事業を展開しています。

代表取締役の林太一郎は、従来の温泉旅館の枠にとらわれない宿づくりに取り組み、別府において先駆けてデザイナーズ旅館「別邸はる樹」を開業し、新たな宿泊スタイルを確立。入社時から売上を30倍以上に成長させ、地域に新たな価値を創出してきました。

現在は、別府市内にて「別邸はる樹」「テラス御堂原」「GALLERIA MIDOBARU」の3施設を運営。それぞれ異なるコンセプトで多くのお客様から支持を得ており、「GALLERIA MIDOBARU」は国内外のデザイン賞を受賞、「テラス御堂原」は「第五回旅館甲子園グランプリ」にて全国約1500社の頂点に選ばれました。

また、Great Place to Work(R) Institute Japanによる「働きがいのある会社ランキング」においてベストカンパニーに選出されています。

さらに、ホテルコンドミニアム「100年別荘(TM)」シリーズの開発・販売・運営など新規事業にも取り組み、旅の価値そのものの拡張に挑戦しています。

今後も関屋リゾートは、地域とともに成長しながら、旅を通じて人と世界をより明るくする価値創造を目指してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社SEKIYA RESORT

代表：林 太一郎

本社住所：〒874-0831 大分県別府市堀田町5番57号

設立：1965年6月8日

事業内容：旅館・ホテルの運営 不動産、旅館ホテルの所有及び管理 水産養殖業 仕出し ほか