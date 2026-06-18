「ITANDI BB」、「不動3之助CLOUD」と連携し、物件情報を不動産ポータルサイトへ即座に反映可能に

イタンジ株式会社

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）は、2026年6月より、当社が提供するリアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」において、株式会社3Filmsが提供する不動産ポータルサイトへの一括入稿が可能な「不動3之助CLOUD」と連携を開始します。これにより、不動産賃貸管理会社（以下「管理会社」）が更新した「ITANDI BB」上の物件情報をもとに、不動産賃貸仲介会社（以下「仲介会社」）は、「不動3之助CLOUD」を経由して、複数の不動産ポータルサイトへリアルタイムな物件情報を掲載・反映することが可能になります。

◆ 背景

従来、不動産ポータルサイトへ物件情報を掲載する際、仲介会社が不動産業者間サイトを目視で確認し、最新情報を不動産ポータルサイトに都度入力する業務が発生していました。そのため、不動産ポータルサイトに掲載される物件情報にタイムラグが生じ、「すでに募集が終了した物件」が掲載されてしまったり、「情報の反映ミス」が発生したりする問題がありました。その結果、入居希望者と仲介会社に無駄なやり取りが生じてしまう点が大きな課題となっていました。

◆ 概要

「ITANDI BB」は、賃貸物件への入居申込と募集情報を即座に同期させることで、入居申込の有無や番手をリアルタイムに確認できる（※1）不動産業者間サイトです。このたびの「不動3之助CLOUD」との連携により、管理会社が「ITANDI BB」上で管理・掲載する物件情報やその申込状況を、仲介会社は「ITANDI BB」からワンクリックで「不動3之助CLOUD」に連携できるようになります。

これにより、「不動3之助CLOUD」から複数の不動産ポータルサイトへ物件情報が自動で掲載・反映され、仲介会社は物件の更新情報の確認・入力作業を大幅に削減できるようになります。更新されていない情報が放置されるリスクを軽減し、入居希望者へリアルタイムな物件情報を届けられるため、管理会社・仲介会社、双方の物件情報更新への負担を大幅に軽減し、不動産ポータルサイト上のおとり物件の削減にも貢献します。

当社は今後も、不動産業界やその周辺領域をテクノロジーでサポートするインフラ企業となることで、不動産業に関わるすべての方々や入居者にとって安全で利便性の高いサービスを提供してまいります。

◆ 「ITANDI BB」 概要

https://service.itandi.co.jp/services/bb

賃貸物件への入居申込と募集情報を即座に同期させることで、入居申込の有無や番手をリアルタイムに確認（※1）でき、おとり物件の削減にも貢献する不動産業者間サイトです。物件確認、内見予約、入居申込、家賃債務保証会社・保険会社への審査、重要事項説明、契約の一連の業務をオンライン上でワンストップに行うことが可能で（※2）、素早く効率的な契約成立を支援します。賃貸仲介会社からのサイトアクセス数（PV数）は昨対比157%の成長を遂げています（※3）。一都三県の仲介会社での内見予約や入居申込のツールとして3年連続利用率No.1。物件情報収集時には国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営する「レインズ」に次いで活用されています（※4）。

◆ ITANDIサービス紹介

https://service.itandi.co.jp/(https://service.itandi.co.jp/)

不動産賃貸・売買の取引における一連の業務をDXするサービスを提供しています。不動産賃貸領域ではリアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」のほか、「ITANDI BB」と連携する賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」や、賃貸仲介の営業支援サービス「ITANDI 賃貸仲介（旧「ノマドクラウド」）」を展開。不動産売買領域では不動産売買仲介会社向け営業支援サービス「ITANDI 売買 PropoCloud」を展開し、それぞれの領域でなめらかな業務体験と取引体験を実現しています。

（※1）紙書類等、「ITANDI BB」とシステム連携しない方法での入居申込のケースを除きます。

（※2）賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」との連携によります。

（※3）2025年2月度と2026年2月度の月間PV数比較

（※4）出典：リーシング・マネジメント・コンサルティング株式会社「2025年の賃貸市場におけるニーズ変化とトレンドの分析」https://lmc-c.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/lmc_releace_20251217.pdf(https://lmc-c.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/lmc_releace_20251217.pdf)

◆ 3Films 概要

株式会社3Filmsは、不動産業務を中心に、WEB・DX・マーケティング支援までを一貫して提供するITパートナーです。不動産業界の各種ツールとのスムーズな連携により、不動産業界の業務効率化と成長を強力にサポートしています。

社名：株式会社 3Films

代表者：代表取締役 辻 典子

URL：https://3films.com/

本社：東京都港区六本木6-5-18

設立：2004年3月

事業内容：

・「不動3之助CLOUD」

賃貸居住用・売買用・事業用に対応し、CRM、電子契約、物件紹介WEBページ機能を含むクラウド型不動産業務支援アプリを運用。

・受託システム開発：

クライアントの業務に合わせたオーダーメイド開発。

・WEB・デジタル支援：

WEBページ制作（企業サイト、B2Bサイト、CMSなど）

SEO対策（検索順位向上・集客支援）

SNS運用代行（企画・運用・分析）、サーバ運用・保守

・レンタカー関連WEB・アプリ：

「レンタカー之助（店舗向け業務管理システム）」「レンタカー之助WEB（顧客向け予約・決済対応WEBシステム）」「レンタカーポータルサイトのりれん」の開発・運用。

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約113万件・電子契約件数は年間約43万件（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,292万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間：2025年4月1日～2026年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2025年4月1日～2026年3月31日。当社提供の「ITANDI 賃貸管理」導入企業の推定削減枚数を元に算出

社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 植松 隆

URL：https://corp.itandi.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイトの開発、運営

・不動産賃貸・売買業務のDXサービスの開発、運営

・不動産データサービスの開発、運営