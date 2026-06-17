ワンオペ経営の予約負担をゼロに。1人専用の超シンプル予約システム「スムース予約」がずっと無料の0円プランから提供開始

株式会社スタジオフロッグ

スモールビジネス向けITサービスを開発する株式会社スタジオフロッグ（本社：〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目2番14号 新槇町ビル別館第一2F、代表取締役：高井 大輔）は、2026年6月17日より、1人体制の個人ビジネスに特化した超簡単・最低限機能の予約システム「スムース予約（ https://smoos.jp/ (https://smoos.jp/)）」の提供を開始いたします。

本サービスは、美容サロンや個人レッスンなどを1人で営む「ワンオペ経営者」を対象に、予約管理の手間を最小限に抑えることを目的に開発されました。ずっと無料の0円プランから利用可能で、ITの専門知識がない方でも最短3分で専用の予約ページを開設できます。当社は本サービスを通じ、個人事業主の事務負担を軽減し、本業に集中できる環境づくり（身の丈DX）を支援します。

サービスの目的や背景

株式会社スタジオフロッグは、これまで整骨院や整体院、リラクゼーションサロン向けの予約システム「からだケア（ https://caradacare.com/staff ）」の運用を通じて、多くの店舗経営者の予約管理をサポートしてまいりました。

近年、サロンや個人レッスンなどを1人で営む「ワンオペ経営」が増加する中、本業に集中するためのタイムパフォーマンス（タイパ）向上が急務となっています。

しかし、当社が多くのオーナー様と接する中で見えてきたのは、世の中のITツールがどんどん多機能化していくことへの戸惑いや、先行きのみえないコスト増に対する以下のような切実な「不安」の声でした。

- 「単純に予約管理ができればよい。顧客管理や分析は使わないです」- 「機能を充実させて値上げするのではなく、必要最低限にして料金を抑えてほしい」- 「使わない機能が多数実装され、月額料金が上がっていくのはやめてほしいです。物価高の中、少しでも固定費は抑えたい」- 「ビジネス手帳のように予定を入れてネット予約を受けるだけなので、もっと簡素なシステムが理想です」

こうした「シンプルに予約を受け付けるだけのシステムが欲しい」という現場の声に応えるため、私たちは、あえて機能を徹底的に”引き算”した新サービス「スムース予約」を開発しました。従来のシステムが持つ利点はそのままに、パソコンが苦手な方でも紙の手帳のように直感的に扱える環境を提供します。

「予約管理は、カンタンが良い」

これが、スムース予約に込めた私たちの想いです。

「スムース予約」の3つの特徴と料金プラン

特徴１.：スマホから最短3分で公開。驚きの「ノーコード設計」

パソコンやマニュアルは一切不要です。アカウント作成後、「店舗名」「メニュー」「営業時間」の3項目をスマホから入力するだけで、ネット予約ページが完成します。その日からすぐにInstagramやLINE、ホームページ等でネット予約の受付を開始できます。

特徴２.：あえて機能を削ぎ落とした「引き算の画面デザイン」

複雑なシステムを排除し、「カレンダーの枠を管理する」「予約を確認する」ことだけに特化。スマホ画面に最適化されたカレンダーを指でタップするだけで、紙の手帳に予定を書き込むような感覚で直感的に予約管理が可能です。また、お客様側も会員登録やアプリダウンロードは不要で、24時間いつでもスムーズに予約できます。

特徴３.：「月額0円プラン」と、格安の「無制限プラン」

ネット予約の第一歩として気軽に始められるよう、2つのプランをご用意しました。

今後の展開

- フリープラン（月額0円）： 月間予約20件・メニュー3つまでずっと無料でお使いいただけます。クレジットカードの登録自体が不要なため、知らない間に有料プランへ自動移行・課金される心配は一切ありません。- スタンダードプラン（月額980円）： 月間予約数もメニュー数も「無制限」で使い放題のプランです。使わない機能を削ぎ落とすことで、業界最低水準の圧倒的な格安料金を実現しました。

株式会社スタジオフロッグは、「スムース予約（ https://smoos.jp/ (https://smoos.jp/)）」においては今後も「超簡単＆最低限」というコンセプトと圧倒的なシンプルさを守り続けてまいります。

一方、株式会社スタジオフロッグとしては、多様化するビジネスの課題を解決するため、用途の異なる新たな予約システムの開発も視野に入れ、さらなる展開を目指してまいります。

スムース予約

「予約管理は、カンタンが良い」超簡単＆最低限の予約システム

Webページ：https://smoos.jp/

からだケア

整骨院、整体院、マッサージ・リラクサロン専門の予約システム

Webページ：https://caradacare.com/staff

本件に関するお問合せ先

株式会社スタジオフロッグ

東京都中央区日本橋3丁目2番14号 新槇町ビル別館第一2階

担当：高井 大輔

連絡先 メールアドレス：info@studiofrog.net

Webページ：https://studiofrog.net/