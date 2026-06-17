業界初、「スキルマップサイト」が建退共電子ポイント方式での申請機能を実装

エムシーディースリー株式会社

エムシーディースリー株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：飯田正生）は、建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」の独自資格運用管理サービス「スキルマップサイト」において、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する建設業退職金共済制度（以下、建退共）の電子申請専用サイトとAPI（※1）連携する新機能を開発しました。2026年7月上旬より一部のお客様を対象に先行して提供を開始します。建退共が提供するAPIを活用した民間クラウドサービスとしては、業界初（※2）の取り組みとなります。

建退共は、建設業に従事するすべての技能者を対象とした業界共通の退職金制度であり、さまざまな国籍・職種・雇用形態の方が対象となる、業界全体のセーフティネットです。本機能で、元請会社は労務安全書類の作成サービス「グリーンサイト」（※3）やスキルマップサイトの登録データを活用し、退職金ポイントの付与に必要な就業履歴の申請手続きをデジタルで完結できます。これにより、元請会社の業務負担を軽減し、現場で働く技能者一人ひとりの将来の退職金の確保を支援しながら、業界全体への普及を促進します。

開発の背景

建設業界において技能者の処遇改善が進められるなか、建退共は将来の退職金を確保する重要な役割を担っています。近年では電子ポイント方式の導入など、制度の利便性向上に向けた取り組みも進められています。一方で、被共済者情報の収集や就労実績の記録といった事務手続きは事業者が担うため、相応の事務工数を要します。技能者の確実な退職金確保に向けて同制度がさらに活用されるためには、事業者側における事務負担の軽減が必要です。

こうした状況を受け、同機構では加入率が低い民間工事中心の事業者の参加を後押しするため、2025年秋に建退共電子申請専用サイトの大規模改修を実施しました。改修施策の一つとして「電子申請専用サイトへの工事情報や就労実績報告の連携向けAPI」が開発・公開されることとなり、民間サービス事業者とのシステム連携が可能となりました。これを受け、当社は建設サイト・シリーズへの組み込みをいち早く決定しました。

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部のコメント

建設業退職金共済制度（建退共）は、建設業に従事する方々の福祉の増進を目的とし、その将来を支える社会的基盤です。建退共では、事業者の皆様の事務負担の軽減に向けて電子ポイント方式の利便性の向上を推進しており、これまで、2025年10月の「電子申請専用サイト」のリニューアルやCCUS連携の本格化などを実施してまいりました。

このたび、電子ポイント方式の更なる利便性の向上のため、エムシーディースリー株式会社様の「スキルマップサイト」と建退共のAPI連携を開始いたします。これにより、スキルマップサイトを利用する事業者の皆様は、その登録情報をそのまま活用して、就労データ作成から電子ポイント方式での掛金納付までを、一貫して簡単に処理できるようになり、事務負担の大幅な軽減を実現できます。

建退共の電子ポイント方式の活用がより一層広がることで、技能者の就労実績が確実に退職金へと結びつく仕組みが建設業界に根付き、処遇改善や将来の担い手確保、そして、建設業界の持続的な発展に寄与するものと期待しております。

「スキルマップサイト」建退共電子申請機能の3つの価値

当社は、建退共のAPI連携を活用することで、元請会社・技能者に対して以下の3つの価値を提供します。

申請業務の比較イメージ

- 申請業務の効率化：元請会社の負担を削減し、制度活用のハードルを低減当社は、グリーンサイトに登録された会社情報・工事情報、通門管理機能（※4）による入退場記録、スキルマップサイトで管理する対象技能者情報を活用し、必要情報の収集・申請データの作成・建退共電子申請専用サイトへの申請までを自動化します。従来の証紙方式および電子ポイント方式で発生していた現物管理・情報収集・申請データ作成・取込作業などが不要となり、申請前のエラーチェックも自動で実施。手続きにかかる時間と工数を大幅に削減し、元請会社の担当者が施工管理や安全管理といった注力すべき業務に集中できる環境作りを支援します。- 公平で信頼性の高い掛金申請の実現：各技能者の就労実績を、確実に将来の退職金へグリーンサイトの通門管理機能による入退場記録を就労履歴のエビデンスとして利用することで、各元請会社の統一ルールに基づく公平な掛金付与申請が可能になります。担当者の属人的判断に委ねられがちだった証紙配布実績の不透明さを解消し、客観的な記録に基づく信頼性の高い運用を実現します。- 対象現場・技能者の柔軟な設定：各社の処遇改善施策を後押しし、運用の柔軟性を確保元請会社は、建退共の掛金申請対象とする現場・技能者を「スキルマップサイト」上で自由に設定・管理できます。付与条件（作業時間や日数など）も柔軟に設計でき、各社の運用方針や処遇改善施策に合わせた建退共運用を実現。担当者変更時の引き継ぎも円滑となり、属人化のリスクを低減します。

スキルマップサイト経由の建退共電子申請により、従来方式と比較して業務効率が大幅に向上します。

今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58133/table/96_1_768f3ad2eccf5cf72fe8720f4cc8e1c5.jpg?v=202606170651 ]

現在は一部のお客様への提供にとどまりますが、そこから得たフィードバックをもとに機能を改善し、さらに多くのお客様へ提供できるように品質の向上に努めます。当社は今後も「建設サイト・シリーズ」を通じて、建設業界の制度運用や現場業務のデジタル化を推進していきます。

DX推進、技能者の処遇改善―これら業界共通の課題に対し、当社は民間サービス事業者の立場から、公的制度と現場をつなぐデジタル基盤の整備を通じて、その解決を支えるパートナーであり続けます。

※１：API（Application Programming Interface）：異なるアプリケーションやシステムをつなぎ、機能やデータを連携させる技術。

※２：独立行政法人勤労者退職金共済機構が提供するAPIを活用した民間クラウドサービスとして（2026年6月自社調べ）」。

※３：グリーンサイト：建設サイト・シリーズの提供ラインナップの一つで、労務安全書類をインターネット上で作成・提出・確認できるサービスである。施工前から施工後に至るまで、元請会社・協力会社双方の書類業務の効率化やペーパーレス化に貢献する。

※4：通門管理機能：グリーンサイトの持つ機能の一つで、現場の入退場記録を管理することができる。QRコードや顔認証などのデバイスを使用して、技能者の入退場を正確に把握できる。

建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」とは

建設サイト・シリーズは、デジタル技術を活用し、建設現場の業務効率化と省人化を実現するサービスです。安全書類作成サービス「グリーンサイト」をはじめ、各サービスのご利用を通じてお預かりしたデータを活用し、建設業界全体の「働き方改革」や魅力の創造へとつなげます。

https://www.kensetsu-site.com/

独自資格の運用管理を効率化する「スキルマップサイト」とは

建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」において、元請会社が独自で発行している資格保有者の就労実績をインターネット上で集計し、手当金の算出までを効率化・省力化できるサービスです。集計結果はリアルタイムで把握でき、算出業務が自動化されることで作業時間の削減につながります。

https://www.kensetsu-site.com/series/skillmapsite/

企業概要

エムシーディースリーは、2025年7月に株式会社インダストリー・ワン、エムシーデジタル株式会社、株式会社ＭＣデータプラスが合併し、発足しました。「産業に寄り添い社会課題に向き合い続ける」をミッションに、3社が持つ強みであるデザイン・デジタル・データを掛け合わせ、AI・デジタル技術を活用した事業構想からサービス提供まで一貫したオペレーティングモデルを構築することで、顧客価値の最大化を目指します。

会社名 ：エムシーディースリー株式会社

設立日 ：2015年4月21日

代表者 ：代表取締役社⾧ 飯田正生

事業概要 ：AI・デジタル技術を活用したサービス・ソリューションの企画開発・提供等

事業所 ：本社・デジタルプロダクトカンパニー

-東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア11階

AIXカンパニー

-東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11階

ＵＲＬ ：https://www.mcd3.co.jp/

※「建設サイト・シリーズ」「グリーンサイト」「スキルマップサイト」はエムシーディースリー株式会社の登録商標です。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。