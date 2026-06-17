【ロフト】島根県内初出店！9/17(木)「出雲ロフト」オープン

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤 公基)は、2026年9月17日(木)、「出雲ロフト」を「ゆめタウン出雲」(島根県出雲市/運営会社:株式会社イズミ)東館2階に、オープンいたします。島根県内へはロフト初出店、中国地方では15店舗目、全国では190店舗の展開となります。

「ゆめタウン出雲」は2008年6月に開店以来18年間、長く地元に支持されている島根県内最大級の商業施設です。国道9号・出雲バイパスと南北を貫く県道278号から至近に位置しており、広域からの集客もあり、また県内二番目に人口が多い出雲市の地域の暮らしを支えるショッピング拠点としてファッション・飲食・サービスなど多様な専門店をそろえ、日常の買い物から余暇まで幅広いニーズに応える場所として親しまれています。

ロフトは創業以来の精神「トキ(時)の器」をテーマに、時代の変化や空気をしなやかに感じ取り、新しい生活提案をする雑貨のプロデュースカンパニーとして、雑貨の“今”を提案してまいりました。「出雲ロフト」は、島根県初の出店として、近隣エリアに加え広域から来られる「ゆめタウン出雲」の幅広い顧客層に対して、‘旬’の雑貨を通してロフトならではの生活提案をいたします。尚、開店記念企画を予定しています。

■“新しいモノ、ワクワクするコトが必ず見つかる”、雑貨の“旬”を体感できるお店を目指します

売場面積は約205坪(約677平方メートル ）、ロフトで最も多く展開しているスタンダードな店舗形態です。ワンフロアの買い回りしやすい最新のレイアウトにて、品ぞろえは、およそ16,500種類。文具雑貨(7,900種類)、健康雑貨(6,000種類)、バラエティ雑貨(1,900種類)、生活雑貨(700種類)の４領域で、市(旬)と蔵(定番)の商品を展開いたします。開店時には、開店記念グッズの販売や開店記念お買上げ企画を予定しています。

【出雲ロフト 概要】

店舗名：出雲ロフト

所在地：島根県出雲市大塚町650-1 ゆめタウン出雲東館2階

開店日：2026年9月17日(木)

売場面積：約205坪(約677平方メートル ）

営業時間：午前10時～午後8時

休業日：ゆめタウン出雲に準ずる

【ゆめタウン出雲 概要】

開業日：2008年6月21日

運営管理：株式会社イズミ

テナント：98店舗(2026年4月)

駐車場台数：3,200台

アクセス：JR出雲市駅よりバスにて「ゆめタウン出雲前」まで約10分、停留所より徒歩2分

＜ 株式会社ロフト 会社概要 ＞ ※2026年6月17日現在

⋄所在地：東京都渋谷区宇田川町18番2号

⋄設立：1996年8月8日

⋄代表者：代表取締役社長 安藤 公基

⋄資本金：7億5000万円

⋄展開店舗数：国内185店舗(直営158店舗/FC 27店舗)、海外6店舗(直営 3店舗/FC 3店舗)

⋄ロフトHP：https://www.loft.co.jp/

⋄ロフトアプリ会員数：981万人(2026年5月末)